Kate Middleton ha stupito tutti pubblicando a sorpresa sui social una foto in cui compare immersa nella natura, con un look casual e lo sguardo rivolto verso il cielo, con la quale annunciava la sua partecipazione al Trooping The Colour. "In quei giorni brutti ti senti debole, stanco e devi arrenderti a far riposare il corpo. Ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo il fatto di sentirti bene. Nei giorni in cui mi sento abbastanza bene, è una gioia impegnarmi nella vita scolastica, dedicare del tempo personale alle cose che mi danno energia e positività, oltre a iniziare a fare un po' di lavoro da casa" ha scritto a proposito delle sue condizioni di salute. La principessa ha aggiunto: "Non vedo l'ora di partecipare alla parata del compleanno del Re questo fine settimana con la mia famiglia e spero di partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l'estate, ma so anche che non sono ancora fuori dai guai. Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l'incertezza". E ha concluso: "Prendendo ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo e permettendomi di prendermi il tempo tanto necessario per guarire. Grazie mille per la vostra continua comprensione e a tutti voi che avete condiviso così coraggiosamente le vostre storie con me". Buckingham Palace ha sottolineato come questo non debba essere visto come un ritorno agli impegni pubblici: per quelli ci vorrà ancora tempo.