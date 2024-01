Nessuno ha avvertito Harry del ricovero di Kate Middleton

Il protocollo di palazzo vuole che tutti i parenti stretti siano avvisati personalmente in caso di ricovero di uno dei membri della royal family. Ne consegue che anche il principe Harry e Meghan Markle avrebbero dovuto essere messi al corrente dell'intervento subito da Kate Middleton. Così non è stato: sembra che il Duca di Sussex abbia avuto la notizia come un estraneo qualunque, ricevendo sul suo smartphone la notifica push di un quotidiano americano. Allo stesso modo avrebbe appreso anche dell'intervento alla prostata del padre, Re Carlo III, in programma tra pochi giorni. Dopo l'uscita di Spare, in cui il principe Harry spara a zero contro il fratello e la cognata, e la pubblicazione di Endgame, in cui Kate Middleton viene associata a commenti razzisti nei confronti di Archie, tra la futura regina e il fratello di suo marito i rapporti non potrebbero essere più tesi.