Secondo quanto sostenuto nel libro, il principe Harry avrebbe più volte tentato di contattare il principe William durante le ultime ore di vita della regina Elisabetta, ma senza ottenere risposta. Pare che il secondogenito di re Carlo sia stato tenuto totalmente all'oscuro delle condizioni di salute di sua nonna e che lui e sua moglie Meghan Markle non avessero idea che il resto della famiglia si stesse preparando a dare l'ultimo saluto alla Sovrana. E' stato suo padre a telefonargli da un numero sconosciuto, per dirgli che lui e Camilla stavano andando a Balmoral, che la principessa Anna era già lì, e che lui avrebbe fatto meglio a raggiungere la Scozia il più presto possibile. Il duca di Sussex avrebbe allora scritto a William per chiedergli come lui e Kate Middleton intendevano muoversi, ma non avrebbe mai ricevuto nessuna replica. Sembra che alla fine gli sia stato consigliato di organizzarsi con suo zio, il principe Edoardo, ma che di fatto sia stato lasciato da solo a gestire la situazione.

Dallo scandalo di Andrea, Duca di York, a quello di Harry e Meghan

Nel Regno Unito non c'è pace e, se gli scandali non sono mancati (a partire da quello che ha coinvolto negli anni 90 Lady Diana e l'allora principe Carlo), ultimamente ce n'è uno dietro l'altro. Andrea, Duca di York, è coinvolto nelle spinose vicende del miliardario americano Epstein, morto suicida in carcere nel 2019. Il figlio della regina Elisabetta è stato accusato da Virginia Giuffré di averla aggredita sessualmente in tre occasioni quando era minorenne. Poi il principe Harry e Meghan Markle hanno abbandonato il loro ruolo di membro senior della famiglia reale per iniziare una nuova vita in America. Un addio tutt'altro che pacifico: da allora non sono mancate le bordate, tra interviste, serie tv e libri con accuse shoccanti.