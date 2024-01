La notizia dell’intervento di Kate Middleton e di quello programmato per Re Carlo stanno gettando nello sconforto gli inglesi che sono preoccupati per le condizioni di salute dei reali.

Kate Middleton è grave? Kate Middleton, 42 anni appena compiuti, è stata operata “a sorpresa”. Dall’uscita pubblica di Natale con la sua famiglia non si è più vista, ma nessuno avrebbe immaginato che la principessa di Galles dovesse andare in ospedale per un intervento. Nonostante il comunicato di palazzo cerchi di rassicurare i sudditi, resta alta la preoccupazione sullo stato di salute della moglie dell’erede al trono William. Ci si domanda anche che tipo di operazione possa aver subito e quali le conseguenze.

Kate Middlleton, è stata davvero un'operazione programmata? Il decorso post-operatorio sta andando bene, si è premurato di far sapere Kensington Palace. Ma a che intervento è stata sottoposta Kate Middleton? Sui giornali di tutto il mondo si prendono in considerazione gli elementi noti. A partire dal fatto che l’operazione fosse stata programmata. Eppure, i principi di Galles sono stati costretti a cancellare degli impegni che invece erano previsti per questo periodo. Poi ad alimentare i timori sono i tempi di recupero. Si è detto che la moglie di William dovrà rimanere in ospedale quasi quindici giorni, non poco! E la sua convalescenza casalinga si protrarrà fino a Pasqua. Che tipo di intervento chirurgico può necessitare di tante settimane? Escluso un tumore, restano aperte poche ipotesi.

Kate Middleton, le ipotesi sull'intervento Il Corriere della Sera, sostenendo la tesi di alcuni giornali inglesi, ipotizza che Kate Middleton abbia subito una isterectomia. Non si conoscono però le ragioni. Le altre possibilità di intervento addominale possono essere per appendiciti, colecisti, ernie o diastasi, i cui tempi di ripresa però potrebbero essere inferiori a quelli annunciati. Nonostante Kensington Palace abbia anticipato tutti annunciando la notizia dell’operazione, ha però precisato che non ci saranno ulteriori bollettini medici. Il che fa pensare che vivranno questo periodo nel più assoluto riserbo.