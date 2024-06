Kate Middleton "potrebbe non tornare più al suo ruolo reale"

A detta di tutti, Kate Middleton sembra essere sulla strada della guarigione, quindi. A marzo aveva rivelato con un video diffuso sui social di avere un cancro. Seduta su una panchina nel giardino della tenuta di Windsor, la principessa aveva spiegato: "Questo ovviamente è stato un enorme shock. William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia". A gennaio era stata sottoposta a un "importante intervento all'addome" (sarebbe stata operata da un'equipe medica italiana del Policlinico Gemelli) e da allora, fatta eccezione per qualche scatto di famiglia, non si è più fatta vedere in pubblico.Nonostante Kate Middleton sia ancora lontana dagli impegni di lavoro e si stia concedendo un periodo di recupero, continua a portare avanti le attività caritatevoli collegate al suo patronato.