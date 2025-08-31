Kate Middleton e William alle celebrazioni per il VE Day con i principini
© IPA
© IPA
La principessa del Galles preferisce ridurre gli impegni pubblici per avere più energie da dedicare alla famiglia
© IPA
Se c'è una cosa che Kate Middleton ha capito negli ultimi mesi, è che per lei la famiglia viene prima di tutto. E così, terminate le cure per il cancro che le è stato diagnosticato nel febbraio del 2024, ha deciso di stravolgere la sua agenda riducendo gli impegni pubblici per dedicare più tempo ed energie ai figli. "La prospettiva di Kate è cambiata e le sue priorità sono cambiate" ha detto un insider a News Weekly, e ha aggiunto: "Pur prendendo molto sul serio le loro responsabilità (lei e il principe William, ndr), non hanno paura di dire di no quando necessario".
Non che prima Kate Middleton prendesse sotto gamba il suo ruolo di madre, ma fino a prima della malattia teneva un'agenda fitta di appuntamenti. Ora avrebbe deciso di dedicarsi il più possibile ai figli, sempre senza venire meno agli obblighi del suo ruolo. Proprio per questo durante l'estate ha presenziato solo ai momenti più importanti per la royal family: il Trooping The Colour, la cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera, la visita di Stato di Macron, e Wimbledon. "Kate sa che la visibilità è fondamentale per mantenere il profilo della monarchia, ma non è necessario che sia presente a tutto, sta facendo più attenzione", ha spiegato la fonte.
"La stanchezza è stata un problema importante, e lei continua a farci i conti durante il suo percorso di recupero", ha fatto sapere l'insider. Kate Middleton dopo le cure per il cancro è costretta a dosare le sue energie, affidandosi al consiglio dei medici. Per questo preferisce non riempire troppo l'agenda con impegni a lunga scadenza come era solita fare. Procede un passo alla volta cercando prima di tutto di non far mancare la sua presenza quotidiana ai figli George, Charlotte e Louis.
Durante le vacanze estive Kate Middleton ha puntato a recuperare le forze, rilassandosi con William e i figli a Cefalonia lontano da occhi indiscreti. Una volta a casa, c'era ad aspettarli un trasloco da organizzare. La famiglia andrà a vivere a Windsor, al Fort Belvedere: una dimora storica ma sempre snobbata dai reali.
© IPA
© IPA
