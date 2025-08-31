Se c'è una cosa che Kate Middleton ha capito negli ultimi mesi, è che per lei la famiglia viene prima di tutto. E così, terminate le cure per il cancro che le è stato diagnosticato nel febbraio del 2024, ha deciso di stravolgere la sua agenda riducendo gli impegni pubblici per dedicare più tempo ed energie ai figli. "La prospettiva di Kate è cambiata e le sue priorità sono cambiate" ha detto un insider a News Weekly, e ha aggiunto: "Pur prendendo molto sul serio le loro responsabilità (lei e il principe William, ndr), non hanno paura di dire di no quando necessario".