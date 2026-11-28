Kate Middleton in cantiere con caschetto e giubbotto catarifrangente
© IPA | Kate Middleton in cantiere con caschetto e giubbotto catarifrangente
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In "Heal", la principessa del Galles compie un "pellegrinaggio" per capire che cosa possa essere la vita quando le cure contro il tumore sono finite
Pioggia, nebbia sulle cime e solo alla fine un timido sole di giugno: sembra quasi una metafora meteorologica degli ultimi due anni di Kate Middleton. La principessa del Galles ha accettato di farsi seguire dalle telecamere mentre sale in sequenza sul Ben Nevis, sullo Scafell Pike e sullo Yr Wyddfa, il monte Snowdon, tutto nell'arco di 24 ore. Ne è nato "Heal", un documentario di mezz'ora in onda sulla BBC da domenica, lontanissimo dai consueti programmi dedicati ai reali. È un viaggio interiore, un "pellegrinaggio" per capire che cosa possa essere la vita quando le cure contro il tumore sono finite.
La diagnosi, di un tumore di cui non è stato precisato il tipo, risale a marzo 2024. Sono seguiti i cicli di chemioterapia e, a gennaio 2025, l'annuncio della remissione. Ma poi che cosa succede? "È molto difficile tornare a essere la persona che eri prima", racconta lei nel film. La camminata, con cui raccoglie fondi per il Royal Marsden di Londra, l'ospedale dove è stata curata, diventa una risposta: un'occasione per capire che cosa significhi guarire oltre la diagnosi e oltre la terapia. Una meta finale non c'è, conta soltanto ciò che accade strada facendo.
La principessa ripensa anche ai giorni in corsia, tra pareti asettiche e senza un filo d'aria. "L'oscurità è stata un'esperienza davvero spaventosa e disorientante", dice, aggiungendo però di aver sentito, in mezzo a quel buio, "qualcuno che mi teneva la mano". Non spiega di chi si trattasse. Nel documentario fa risuonare anche la campana che i pazienti suonano a fine ricovero, un rito che lei, stranamente, non sapeva esistesse e che non aveva mai potuto compiere.
A guidare lo spettatore è soprattutto la sua voce. La vediamo camminare da sola e con il fratello James Middleton, scambiare due parole con altri partecipanti alla marcia benefica, incontrare pazienti in cura, gruppi di sostegno nei pub e sedute di arteterapia. Parla anche in camera, ripresa di profilo, con lo sguardo lontano, e racconta come con il cancro "in un certo senso si perda se stessi".
Il momento più toccante arriva in cima allo Scafell Pike. James tira fuori il telefono e fa ascoltare i messaggi vocali inviati dal principe William e registrati dai figli: George, 13 anni, Charlotte, 11, e Louis, otto. "Ciao, mamma. Ti voglio tanto bene e spero che tu vada bene in montagna", dice il più piccolo, promettendo di starle sempre accanto. George la segue su Flightradar e la trova "davvero forte", mentre Charlotte si dice "molto orgogliosa di te". La principessa, a quel punto, si asciuga le lacrime. "Mi hanno dato un motivo per uscire dall'ospedale. Mi daranno un motivo per portare a termine questa sfida", confida Kate.
Durante una proiezione privata, Kate ha spiegato che il cancro "influenza profondamente ogni aspetto della vita" e che il percorso durante e dopo le cure richiede più della sola medicina. Pensava a un'esperienza solitaria, ma ha capito presto che la vulnerabilità non separa dagli altri: "È una parte essenziale dell'essere umano. Potrebbe essere proprio ciò che ci unisce". Per lei ogni giorno è un giorno "restituito a se stessa", e spera che il film ricordi a chi lotta di non essere solo.
Anche la natura ha fatto la sua parte: dal letto d'ospedale la immaginava, oggi prova nostalgia per oceano, alberi e montagne. E il cammino le ha insegnato che a volte non serve aggiustare nulla, basta esserci. "Credo che questa sia la luce che spesso riusciamo a trovare anche nei momenti più bui. In mezzo alla nebbia e a tutto il resto, è qualcosa di davvero speciale. È un momento di consolazione".
© IPA | Kate Middleton in cantiere con caschetto e giubbotto catarifrangente
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