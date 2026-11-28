La diagnosi, di un tumore di cui non è stato precisato il tipo, risale a marzo 2024. Sono seguiti i cicli di chemioterapia e, a gennaio 2025, l'annuncio della remissione. Ma poi che cosa succede? "È molto difficile tornare a essere la persona che eri prima", racconta lei nel film. La camminata, con cui raccoglie fondi per il Royal Marsden di Londra, l'ospedale dove è stata curata, diventa una risposta: un'occasione per capire che cosa significhi guarire oltre la diagnosi e oltre la terapia. Una meta finale non c'è, conta soltanto ciò che accade strada facendo.