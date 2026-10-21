Kate Middleton omaggia Lady Diana alla cena di Stato: la tiara che non passa inosservata

Kate Middleton, pranzo a sorpresa con le pensionate del West Sussex
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La principessa del Galles sfoggia un accessorio dal significato speciale alla cena di Stato organizzata a Windsor per celebrare i legami tra Regno Unito e Oman
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Kate Middleton ha subito attirato l'attenzione alla cena di Stato organizzata martedì 20 ottobre al castello di Windsor, in occasione della visita ufficiale nel Regno Unito del sultano dell'Oman, Haitham bin Tarik. Accompagnata dal principe William, la principessa del Galles ha sfoggiato la Queen Mary's Lover's Knot Tiara, uno dei gioielli più iconici della famiglia reale britannica, reso celebre proprio dalla madre del marito, Lady Diana.
Per la serata, Kate ha scelto un abito di una collezione primavera-estate 2025, caratterizzato da una gonna plissettata, un'apertura sul décolleté e una mantella in chiffon. A completare il look, orecchini pendenti di diamanti, una pochette dorata e un bracciale appartenuto alla regina Elisabetta II. La principessa ha indossato anche la fascia blu dell'Ordine Reale Vittoriano e le onorificenze della famiglia reale. Ma a catturare l'attenzione è stata soprattutto la tiara di perle e diamanti, già indossata dalla principessa in numerose occasioni ufficiali.
Realizzata nel 1913 dalla gioielleria Garrard per la regina Mary, la Lover's Knot Tiara è decorata con 19 perle pendenti e una struttura di archi e nodi d'amore. Passata successivamente a Elisabetta II, fu concessa in prestito a Diana, che la indossò durante numerosi eventi ufficiali, trasformandola in uno dei simboli del suo stile.
Dopo la separazione da Carlo, il gioiello tornò alla sovrana. Kate lo ha riportato sotto i riflettori nel 2015, durante un ricevimento diplomatico a Buckingham Palace, e da allora è diventato uno dei suoi preferiti.
Il banchetto, organizzato da re Carlo III e dalla regina Camilla nella St George's Hall, celebra i legami diplomatici tra Regno Unito e Oman. La visita del sultano, in programma dal 20 al 22 ottobre, è la prima visita di Stato di un sovrano omanita nel Paese dal 1982, quando Elisabetta II accolse il sultano Qaboos bin Said.
La serata è stata raccontata anche sul profilo Instagram ufficiale dei principi del Galles, attraverso un video che mostra l'arrivo degli ospiti, tra cui il sultano dell'Oman, e il discorso di Carlo III durante il banchetto. Tra le immagini della visita, anche Kate Middleton accanto al sultano Haitham bin Tarik, a testimonianza del ruolo della principessa negli appuntamenti diplomatici della monarchia britannica.
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