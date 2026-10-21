Kate Middleton omaggia Lady Diana alla cena di Stato: la tiara che non passa inosservata

Per la serata, Kate ha scelto un abito di una collezione primavera-estate 2025, caratterizzato da una gonna plissettata, un'apertura sul décolleté e una mantella in chiffon. A completare il look, orecchini pendenti di diamanti, una pochette dorata e un bracciale appartenuto alla regina Elisabetta II. La principessa ha indossato anche la fascia blu dell'Ordine Reale Vittoriano e le onorificenze della famiglia reale. Ma a catturare l'attenzione è stata soprattutto la tiara di perle e diamanti, già indossata dalla principessa in numerose occasioni ufficiali.