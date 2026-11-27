Kanye West e Bianca Censori, la zia della modella svela le nozze bis: "Si risposeranno a breve"
I due sarebbero pronti a rinnovare le promesse matrimoniali il prossimo 20 dicembre a Beverly Hills, dopo la crisi e le voci di separazione del 2025
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Kanye West e Bianca Censori sarebbero pronti a dirsi nuovamente "sì". A rivelarlo è stata una zia di Bianca, che ha anticipato i dettagli di un presunto rinnovo delle promesse matrimoniali previsto per il prossimo mese, durante una telefonata a un programma radiofonico australiano andato in onda mercoledì. La donna ha raccontato che diversi componenti della famiglia si stanno preparando a viaggiare all'estero per partecipare alla celebrazione in programma per la coppia. Kelly ha spiegato che Kanye e Bianca sono già sposati, ma che avrebbero intenzione di scambiarsi nuovamente le promesse a dicembre. C'è però un dettaglio piuttosto imbarazzante: la stessa zia ha dichiarato di non essere stata invitata.
La telefonata della zia è arrivata dopo che, all'inizio del mese, era comparso su X un presunto save the date, ovvero un annuncio preliminare delle nozze. Nel documento, non verificato, venivano indicati il 20 dicembre come data della celebrazione e Beverly Hills come località. La data avrebbe un significato particolare: secondo quanto riportato, Kanye e Bianca si sarebbero sposati proprio il 20 dicembre 2022, durante una cerimonia privata a Palo Alto, in California, poco dopo la conclusione ufficiale del divorzio del rapper da Kim Kardashian.
Un secondo matrimonio rappresenterebbe anche un importante cambio di rotta per la coppia. Come aveva già riferito TMZ, nel febbraio 2025 Kanye e Bianca sembravano essere vicini al divorzio. Secondo fonti citate dal sito americano, entrambi avevano contattato avvocati divorzisti dopo le polemiche provocate dai post antisemiti pubblicati dal rapper sui social. Tuttavia, i due si sarebbero riavvicinati già ad aprile e da allora sarebbero stati praticamente inseparabili, apparendo spesso insieme in pubblico e scambiandosi effusioni davanti alle telecamere.
Né Kanye né Bianca hanno confermato pubblicamente la presunta cerimonia. Per ora, dunque, le nozze bis restano un'indiscrezione rilanciata da TMZ e alimentata dalle dichiarazioni della zia della modella. La domanda che in molti si fanno è: se per un compleanno Kanye West ha affittato Versailles, cosa sarà in grado di fare per ilmatrimonio bis?