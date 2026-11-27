Kanye West e Bianca Censori sarebbero pronti a dirsi nuovamente "sì". A rivelarlo è stata una zia di Bianca, che ha anticipato i dettagli di un presunto rinnovo delle promesse matrimoniali previsto per il prossimo mese, durante una telefonata a un programma radiofonico australiano andato in onda mercoledì. La donna ha raccontato che diversi componenti della famiglia si stanno preparando a viaggiare all'estero per partecipare alla celebrazione in programma per la coppia. Kelly ha spiegato che Kanye e Bianca sono già sposati, ma che avrebbero intenzione di scambiarsi nuovamente le promesse a dicembre. C'è però un dettaglio piuttosto imbarazzante: la stessa zia ha dichiarato di non essere stata invitata.