Negli scorsi anni John Grisham aveva già visitato Cortona: era stato ospitato dall'amica e collega Frances Mayes e da suo marito Ed, che gli avevano fatto fare un tour della città etrusca nella quale possiedono dagli anni '90 Villa Bramasole, la residenza al centro del romanzo "Sotto il sole della Toscana". Quella visita aveva fornito all'autore l'ispirazione necessaria per scrivere "Lo scambio", sequel del best seller "Il socio". Nel libro, i protagonisti Mitch e Abby McDeere si trovano così bene a Cortona da prolungare il loro soggiorno nel comune toscano per un anno intero. Il libro è uscito nel 2023 e a distanza di pochi anni Grisham ha deciso di imitare i suoi personaggi, diventando a tutti gli effetti un cittadino di Cortona.