Diego Abatantuono, in vendita la sua villa in Toscana: le foto
© Instagram | La villa di Diego Abatantuono
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Secondo le informazioni disponibili, lo scrittore avrebbe acquistato la proprietà da un produttore di vino, pagandola otto milioni di euro
Cos'hanno in comune il cantante Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, e lo scrittore di gialli giudiziari John Grisham? Oltre ad aver raggiunto entrambi un notevole successo nei rispettivi campi, nell'ultimo periodo sono anche diventati vicini di casa.
Il romanziere, che ha 71 anni ed è nato nell'Arkansas, ha acquistato una villa a Cortona (in provincia di Arezzo), lo stesso comune in cui vive il creatore di hit indimenticabili come "Ciao mamma", "Ragazzo fortunato" e "L'ombelico del mondo".
La villa acquistata da Grisham si trova sul poggio di Cortona, sotto la basilica di Santa Margherita, ed è poco distante da quella di Jovanotti. L'abitazione è immersa nella natura e permette di ammirare dall'alto la Valdichiana, ma è abbastanza vicina al centro storico della città da non essere isolata. Secondo le informazioni disponibili, Grisham avrebbe acquistato la proprietà da un noto produttore di vino della Contea di Napa (in California), pagandola otto milioni di euro.
Negli scorsi anni John Grisham aveva già visitato Cortona: era stato ospitato dall'amica e collega Frances Mayes e da suo marito Ed, che gli avevano fatto fare un tour della città etrusca nella quale possiedono dagli anni '90 Villa Bramasole, la residenza al centro del romanzo "Sotto il sole della Toscana". Quella visita aveva fornito all'autore l'ispirazione necessaria per scrivere "Lo scambio", sequel del best seller "Il socio". Nel libro, i protagonisti Mitch e Abby McDeere si trovano così bene a Cortona da prolungare il loro soggiorno nel comune toscano per un anno intero. Il libro è uscito nel 2023 e a distanza di pochi anni Grisham ha deciso di imitare i suoi personaggi, diventando a tutti gli effetti un cittadino di Cortona.
Mercoledì 27 maggio, John Grisham e Frances Mayes sono stati tra gli ospiti della presentazione di "Cortona Hidden Treasures", un nuovo progetto di comunicazione culturale e turistica promosso dall'associazione "Amici di Cortona". Per il noto autore di gialli giudiziari si è trattata della prima uscita pubblica dopo l'acquisto della villa. Il progetto, che è stato presentato nella sala del Consiglio comunale, è nato con l'obiettivo di raccontare gli aspetti meno conosciuti della città toscana, valorizzandone il patrimonio storico, artistico e identitario tramite video, pubblicazioni, contenuti digitali e percorsi interattivi con QR code.
© Instagram | La villa di Diego Abatantuono
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