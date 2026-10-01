Jim Carrey si sposa per la terza volta: ecco chi è la moglie

Jim Carrey vende la sua villa a Los Angeles
© Sotheby International Realty
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Per anni, della loro storia si è saputo pochissimo. Jim Carrey e Min Ah hanno tenuto la relazione così lontana dai riflettori da rendere la notizia del loro matrimonio una vera sorpresa per i fan di tutto il mondo. A confermarlo è stato un portavoce del 64enne attore, che ha parlato con la rivista People mercoledì 30 settembre, svelando ufficialmente le nozze della star di Hollywood con la compagna di lunga data.
Le indiscrezioni raccontano che la coppia starebbe insieme da diversi anni, anche se Carrey ha raramente parlato pubblicamente del loro legame, lasciando scarsi dettagli su quando i due abbiano iniziato a frequentarsi e su come si siano conosciuti. I primi scatti pubblici risalgono al febbraio 2022, quando i due furono fotografati insieme dopo uno spettacolo comico di beneficenza organizzato da Judd Apatow a Los Angeles, offrendo ai fan uno dei primi scorci della loro relazione.
Bisognerà aspettare poi fino al febbraio 2026 per rivederli insieme in pubblico, questa volta alla 51esima edizione dei Premi César in Francia, un altro appuntamento raro per la coppia. Qui Carrey, nel discorso tenuto interamente in francese, ha voluto dedicare parole d'amore alla compagna, definita "sublime", dopo aver ringraziato la figlia Jane e il nipote Jackson, entrambi accolti dagli applausi del pubblico insieme a lei: "Grazie alla mia meravigliosa famiglia, a mia figlia Jane e a mio nipote Jackson. Vi amo ora e per sempre. Grazie alla mia sublime compagna, Min Ah. Ti amo". Non prima, però, di aver ricordato anche il padre Percy Joseph Carrey, "l'uomo più divertente che abbia mai conosciuto", che gli ha insegnato "il valore dell'amore, della generosità e della risata".
Su Min Ah, in realtà, le informazioni disponibili restano piuttosto limitate. Secondo People si tratta di un'attrice e artista che vive a Los Angeles, conosciuta anche con il nome di Minzi. A differenza di Carrey, che ha trascorso decenni sotto i riflettori di Hollywood, lei ha sempre mantenuto un profilo molto più basso, comparendo di rado agli eventi pubblici al fianco del compagno.
Un dettaglio che rende ogni loro apparizione insieme particolarmente rara e notata dai fan e dalla stampa. Un approccio riservato che, del resto, rispecchia anche la visione dello stesso Carrey sulla fama: l'attore ha più volte dichiarato di apprezzare una vita più tranquilla, lontana dalle continue pressioni che Hollywood inevitabilmente comporta.
Prima di Min Ah, Carrey è stato sposato due volte: la prima con Melissa Womerm, dal 1987 al 1995; i due hanno avuto una figlia, Jane. La seconda, con Lauren Holly, dal 1996 al 1997.
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