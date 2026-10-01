Jim Carrey si sposa per la terza volta: ecco chi è la moglie

Bisognerà aspettare poi fino al febbraio 2026 per rivederli insieme in pubblico, questa volta alla 51esima edizione dei Premi César in Francia, un altro appuntamento raro per la coppia. Qui Carrey, nel discorso tenuto interamente in francese, ha voluto dedicare parole d'amore alla compagna, definita "sublime", dopo aver ringraziato la figlia Jane e il nipote Jackson, entrambi accolti dagli applausi del pubblico insieme a lei: "Grazie alla mia meravigliosa famiglia, a mia figlia Jane e a mio nipote Jackson. Vi amo ora e per sempre. Grazie alla mia sublime compagna, Min Ah. Ti amo". Non prima, però, di aver ricordato anche il padre Percy Joseph Carrey, "l'uomo più divertente che abbia mai conosciuto", che gli ha insegnato "il valore dell'amore, della generosità e della risata".