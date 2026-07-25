Addio a Chuck Russell, il regista di cult come "The Mask" e "Il Re Scorpione"

A questo punto il nostro avrebbe potuto fermarsi ma, per una persona che amava tanto il cinema e soprattutto le tecnologie che permettevano di realizzarlo, non era possibile resistere al richiamo dell'ultima grande innovazione dei nostri tempi: l'intelligenza artificiale. Purtroppo Chuck Russell si è dovuto arrendere a Padre Tempo prima di riuscire a mostrare al mondo i progetti fantascientifici Hyperia e b, che erano in sviluppo con la collaborazione della piattaforma IA Higgsfield. Sarebbero stati lavori in cui comunque la sceneggiatura e gli attori in carne e ossa non avrebbero perso centralità, aveva promesso il loro autore. E il suo passato autorizzava a credergli: dietro creature gelatinose e folli con la maschera verde nei film di Russell si nascondeva d'altronde sempre la scintilla dell'umanità. Una scintilla che ci piacerebbe ritrovare più spesso nelle grandi produzioni hollywoodiane di oggi.