I 25 anni di "The Mask", l'anti-supereroe di Jim Carrey

"The Mask" ruota intorno alla figura di Stanley (Jim Carrey), un timido bancariio che una sera scopre per caso un'antica maschera dotata di superpoteri. Quando la indossa si trasforma in "The Mask", il suo sfacciato alter-ego capace di compiere le imprese più incredibili. Nascosto dietro la maschera, Stanley si mette contro un potente gangster e cerca di conquistarne la fidanzata, la bellissima Tina (Cameron Diaz).



Basato su un fumetto, "The Mask" era stato pensato dal regista Chuck Russell come un musical. Nel corso del film, infatti, Jim Carrey è protagonista di molti numeri ballati e cantati. L'idea, però, venne nascosta alla produzione. Il coreografo del film, Jerry Evans, era l'unico insieme al regista a sapere la verità. "Mi disse che l'avrebbe detto a tutti al momento giusto. Gli risposi che il progetto mi sembrava buono, mi piaceva", ha ricordato Evans a "Variety".



Il film ottenne un incredibile successo di critica e pubblico (guadagnano ben 351 milioni di dollari a fronte dei 23 spesi) e nel 1995 ottenne una nomination agli Oscar nella categoria "migliori effetti speciali", ma venne battuto da "Forrest Gump".