Jessica Morlacchi, 38 anni, è una cantante romana. Il grande pubblico la ricorda soprattutto come voce dei Gazosa, il gruppo che nel 2001 conquistò la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo con "Stai con me (Forever)" e raggiunse un enorme successo grazie al tormentone estivo "www.mipiacitu". Dopo l'uscita dalla band nel 2003, ha intrapreso una carriera solista, partecipando a vari programmi. Nel 2025 ha vissuto una nuova fase di popolarità vincendo il "Grande Fratello Vip" dopo un percorso particolarmente seguito dal pubblico. In diverse interviste ha inoltre raccontato le difficoltà affrontate dopo il successo adolescenziale, tra attacchi di panico, agorafobia e depressione, temi che ha contribuito a portare all'attenzione del pubblico.