Jessica Morlacchi e Giovanni Cioffi, una foto riaccende i riflettori sulla presunta coppia
Lo scatto, pubblicato dalla cantante nelle sue Storie, mostra una certa complicità tra i due ed è accompagnato dalla parola "Ciao" e da un cuore rosso
Jessica Morlacchi e Giovanni Cioffi © Instagram
L'ex vincitrice del Grande Fratello Vip Jessica Morlacchi avrebbe trovato di nuovo l'amore. Lo suggerisce una foto postata di recente dalla cantante sulle sue Storie di Instagram, che la raffigura accanto a Giovanni Cioffi, ex cavaliere del Trono Over di "Uomini e Donne".
Nelle scorse settimane erano già circolate alcune voci di corridoio su un loro possibile avvicinamento e il nuovo scatto sembra confermarle, andando inevitabilmente ad alimentare la macchina del gossip.
I nuovi indizi
In base alle indiscrezioni emerse negli scorsi giorni, in un primo momento Jessica Morlacchi e Giovanni Cioffi avrebbero attraversato una fase altalenante, sfociata però in una "notte di passione" che sarebbe stata menzionata in modo più o meno esplicito nel corso di una diretta social. Per ora di dichiarazioni ufficiali da parte dei due protagonisti della vicenda non ne sono arrivate, tuttavia la foto pubblicata dall'ex cantante dei Gazosa racconta più di mille parole. Nello scatto, Jessica si trova in macchina insieme a Giovanni, che la osserva con uno sguardo complice. Ad accompagnare la Storia c'è una singola parola "Ciao", affiancata all'emoji di un cuore rosso e al tag al profilo dell'ex cavaliere. Non basta per parlare di una coppia ufficiale, ma di sicuro indica che il legame tra i due si è rafforzato.
Chi è Jessica Morlacchi?
Jessica Morlacchi, 38 anni, è una cantante romana. Il grande pubblico la ricorda soprattutto come voce dei Gazosa, il gruppo che nel 2001 conquistò la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo con "Stai con me (Forever)" e raggiunse un enorme successo grazie al tormentone estivo "www.mipiacitu". Dopo l'uscita dalla band nel 2003, ha intrapreso una carriera solista, partecipando a vari programmi. Nel 2025 ha vissuto una nuova fase di popolarità vincendo il "Grande Fratello Vip" dopo un percorso particolarmente seguito dal pubblico. In diverse interviste ha inoltre raccontato le difficoltà affrontate dopo il successo adolescenziale, tra attacchi di panico, agorafobia e depressione, temi che ha contribuito a portare all'attenzione del pubblico.
Chi è Giovanni Cioffi?
Giovanni Cioffi, 46 anni, è un volto noto ai telespettatori per via della sua partecipazione al Trono Over di "Uomini e Donne". Romano, con origini campane e siciliane, si presentò nel dating show di Maria De Filippi come pubblicitario e conquistò rapidamente l'attenzione del pubblico femminile per il suo fascino e il suo carattere riservato. Negli anni successivi ha continuato a mantenere un profilo piuttosto discreto lontano dai riflettori televisivi, tornando però al centro del gossip nelle ultime settimane dopo le indiscrezioni che lo vorrebbero vicino proprio a Jessica Morlacchi.