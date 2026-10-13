Due giorni dopo l'intervento, McAvoy si trovava da solo in casa quando, mentre era a letto, i polmoni sono collassati. Nel podcast, ha ricordato anche i tentativi dei chirurghi di contrastare l'infezione: "Hanno provato di tutto per ripulire la zona, ma niente funzionava". I medici avevano quindi prospettato un'operazione molto più invasiva. "Mi hanno detto che mi avrebbero aperto completamente per pulire tutto", ha raccontato. Un'esperienza che l'attore aveva già definito "terrificante" e che lo aveva portato a ripensare completamente alle proprie priorità di vita.