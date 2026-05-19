Jacob Elordi, Kendall Jenner e l'uscita a quattro con Kylie Jenner e Timothée Chalamet
I quattro vip sono stati avvistati mentre viaggiavano nella stessa macchina. I loro tentativi di passare inosservati non hanno dato i risultati sperati
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Dopo essere stati paparazzati insieme alle Hawaii, Jacob Elordi e Kendall Jenner sono stati di nuovo sorpresi insieme, stavolta a Los Angeles. La presunta coppia è stata avvistata mentre viaggiava in automobile insieme a Kylie Jenner (sorella di Kendall) e Timothée Chalamet: un'uscita a quattro destinata a far parlare di sé per parecchio tempo, visto il calibro dei vip coinvolti.
La relazione tra Jacob e Kendall è ufficiale?
Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono una coppia ufficiale da ormai tre anni, mentre Jacob Elordi e Kendall Jenner non hanno ancora confermato la natura del legame che li unisce, anche se negli ultimi mesi sono apparsi insieme in pubblico in più occasioni e sono stati descritti come "affiatati" da più testimoni.
I due si conoscono da tempo per via di alcuni amici in comune, tuttavia le voci su una loro possibile relazione hanno incominciato a circolare solo dall'inizio del 2026. L'uscita a quattro con Timothée e Kylie potrebbe essere intesa come un modo per rendere ufficiale il loro rapporto.
I tentativi (maldestri) di passare inosservati
Secondo i racconti dei presenti, la scena sembrava uscita da un film: nel tentativo di evitare i paparazzi, Jacob Elordi si sarebbe messo al volante cercando di passare inosservato, mentre Kendall Jenner, seduta dietro, avrebbe fatto di tutto per sottrarsi ai flash mantenendo un profilo bassissimo.
Ben diverso, invece, l'atteggiamento di Kylie Jenner e Timothée Chalamet, apparsi molto più rilassati e apparentemente divertiti dalla situazione, probabilmente anche grazie a una maggiore abitudine all'attenzione mediatica.
Sui social, intanto, le reazioni non si sono fatte attendere. Su X diversi utenti hanno scherzato definendo il gruppo "gli Avengers della cultura pop moderna", mentre altri hanno ironizzato sulla quantità di celebrità e fascino concentrata nello stesso posto, parlando di una scena destinata a mandare internet in tilt.
La recente vacanza alle Hawaii
Come accennato in precedenza, Jacob Elordi e Kendall Jenner hanno da poco fatto una vacanza insieme alle Hawaii. I due hanno alloggiato in un resort da sogno a Kaua'i e si sono immersi nella cultura locale, visitando una nota fattoria a conduzione familiare e facendo compere in vari negozi, tra cui un'enoteca della zona. Non sono mancati dei momenti di puro relax. Chi li ha avvistati ha parlato di una grande complicità tra i due, che sono stati descritti come "carinissimi insieme". In precedenza, la presunta coppia aveva già fatto parlare parecchio di sé per via della sua presenza al Coachella, uno dei festival musicali più importanti degli Stati Uniti.