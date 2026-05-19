Come accennato in precedenza, Jacob Elordi e Kendall Jenner hanno da poco fatto una vacanza insieme alle Hawaii. I due hanno alloggiato in un resort da sogno a Kaua'i e si sono immersi nella cultura locale, visitando una nota fattoria a conduzione familiare e facendo compere in vari negozi, tra cui un'enoteca della zona. Non sono mancati dei momenti di puro relax. Chi li ha avvistati ha parlato di una grande complicità tra i due, che sono stati descritti come "carinissimi insieme". In precedenza, la presunta coppia aveva già fatto parlare parecchio di sé per via della sua presenza al Coachella, uno dei festival musicali più importanti degli Stati Uniti.