Irina Shayk a 40 anni continua ad avere un fisico supersonico. La supermodella russa, che ha sfilato all'ultimo Fashion Show di Victoria's Secret, ha lasciato tutti senza fiato. Ma quali sono i suoi segreti per rimanere top dopo più di 20 anni di carriera? Alla base ci sono intense sessioni di allenamento e un regime alimentare che sorprenderà i fan.
La routine di Irina
Per mantenere il suo fisico tonico e scultoreo, la modella ha raccontato di passare diverse ore in palestra, un'abitudine mantenuta anche dopo la nascita della figlia per eliminare i chili presi durante la gravidanza. Alla rivista People, la top model ha detto di praticare il pugilato e jiu jitsu, una disciplina da cui l'angelo russo si dice ossessionata. Queste attività sportive sono ideali per combinare l'attività cardio con la stimolazione muscolare: in questo modo Irina riesce a bruciare calorie allenando tutto il corpo. Tuttavia, la supermodella ha ammesso a Women's Health di detestare la corsa: "Correre è il mio peggior incubo".
Anche in vacanza Irina non rinuncia all'allenamento: quando mancano i guantoni e le attrezzature specifiche, la modella pratica l'allenamento Barre, un'attività fitness che migliora tono muscolare, resistenza e coordinazione. Questo training è diventato famoso tra le star, lo praticano anche Jennifer Aniston, Zooey Deschanel e Kirsten Dunst. L'allenamento unisce ballo, yoga e pilates e si fa davanti alla sbarra che si usa per la danza classica.
Abbasso la dieta
Irina Shayk non segue alcuna dieta specifica. "Penso che il cibo sia una parte importante della propria vita e che sia in grado di rendere felice una persona", ha raccontato la top model. Sempre alla rivista Women's Health ha invitato le persone a mangiare un hamburger, una pizza e gli insaccati quando lo desiderano, perché il segreto è godersi la vita e mantenere l'equilibrio tra cibo e lavoro.
Il mantra della modella 40enne è avere un bilanciamento tra pasti più abbondanti e quelli più leggeri, soprattutto in fase di pre-shooting. E se sgarra? La soluzione è l'intenso allenamento fisico.