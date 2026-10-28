L'angelo di Victoria's Secret

Irina Shayk rivela il segreto dei suoi addominali d'acciaio a 40 anni

La supermodella russa ama il pugilato e il jiu jitsu, quando è in vacanza pratica il Barre. Il suo regime alimentare sorprende: niente dieta 

28 Ott 2026 - 12:52
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
1 di 6
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Irina Shayk a 40 anni continua ad avere un fisico supersonico. La supermodella russa, che ha sfilato all'ultimo Fashion Show di Victoria's Secret, ha lasciato tutti senza fiato. Ma quali sono i suoi segreti per rimanere top dopo più di 20 anni di carriera? Alla base ci sono intense sessioni di allenamento e un regime alimentare che sorprenderà i fan.  

Google Preferred Site

La routine di Irina

Per mantenere il suo fisico tonico e scultoreo, la modella ha raccontato di passare diverse ore in palestra, un'abitudine mantenuta anche dopo la nascita della figlia per eliminare i chili presi durante la gravidanza. Alla rivista People, la top model ha detto di praticare il pugilato e jiu jitsu, una disciplina da cui l'angelo russo si dice ossessionata. Queste attività sportive sono ideali per combinare l'attività cardio con la stimolazione muscolare: in questo modo Irina riesce a bruciare calorie allenando tutto il corpo. Tuttavia, la supermodella ha ammesso a Women's Health di detestare la corsa: "Correre è il mio peggior incubo".  

Anche in vacanza Irina non rinuncia all'allenamento: quando mancano i guantoni e le attrezzature specifiche, la modella pratica l'allenamento Barre, un'attività fitness che migliora tono muscolare, resistenza e coordinazione. Questo training è diventato famoso tra le star, lo praticano anche Jennifer Aniston, Zooey Deschanel e Kirsten Dunst.  L'allenamento unisce ballo, yoga e pilates e si fa davanti alla sbarra che si usa per la danza classica. 

Leggi anche
Victoria's Secret Fashion Show 2026, tra gli "Angeli" in passerella: Candice Swanepoel, Gigi Hadid, Kylie Jenner, Irina Shayk, Bella Hadid

Victoria's Secret Fashion Show, Kylie Jenner super top e tutti i look degli Angeli

Il look di Irina Shayk sul red carpet di Venezia 83

Irina Shayk a Venezia 83: l'abito vintage fa intravedere slip e reggicalze

Abbasso la dieta

  Irina Shayk non segue alcuna dieta specifica. "Penso che il cibo sia una parte importante della propria vita e che sia in grado di rendere felice una persona", ha raccontato la top model. Sempre alla rivista Women's Health ha invitato le persone a mangiare un hamburger, una pizza e gli insaccati quando lo desiderano, perché il segreto è godersi la vita e mantenere l'equilibrio tra cibo e lavoro. 

Il mantra della modella 40enne è avere un bilanciamento tra pasti più abbondanti e quelli più leggeri, soprattutto in fase di pre-shooting. E se sgarra? La soluzione è l'intenso allenamento fisico. 

Leggi anche
Irina Shayk su Instgram

Irina Shayk, nuovo flirt con Devin Booker? La top model avvistata con il cestista (più giovane di 11 anni)

La super top Irina Shayk per Your Devotion Eau de Parfum Intense, la nuova fragranza di Dolce&Gabbana (ph. Gordon Von Steiner)

Irina Shayk e Michele Morrone travolti dalla passione: il mini film già "cult"

Ti potrebbe interessare

videovideo
irina shayk
addominali
40 anni
fisico

Sullo stesso tema