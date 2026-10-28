Irina Shayk non segue alcuna dieta specifica. "Penso che il cibo sia una parte importante della propria vita e che sia in grado di rendere felice una persona", ha raccontato la top model. Sempre alla rivista Women's Health ha invitato le persone a mangiare un hamburger, una pizza e gli insaccati quando lo desiderano, perché il segreto è godersi la vita e mantenere l'equilibrio tra cibo e lavoro.