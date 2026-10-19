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© Afp | Victoria's Secret Fashion Show 2026: Irina Shayk 
© Afp | Victoria's Secret Fashion Show 2026: Irina Shayk 
© Afp | Victoria's Secret Fashion Show 2026: Irina Shayk 

© Afp | Victoria's Secret Fashion Show 2026: Irina Shayk 

© Afp | Victoria's Secret Fashion Show 2026: Irina Shayk 

PASSERELLA DI SUPER TOP

Victoria's Secret Fashion Show 2026: tutti i look degli Angeli

Da Adriana Lima a Kylie Jenner, da Gigi e Bella Hadid a Vittoria Ceretti. Uno schieramento d'eccezione di modelle e protagoniste della storia del brand

19 Ott 2026 - 07:38
36 foto
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victoria's secret
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