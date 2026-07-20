© Instagram @ineesgaarcia
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Specializzata in contenuti legati alla moda e al lifestyle, l'influencer frequenta il calciatore da alcuni mesi e durante i Mondiali ha tifato per lui
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Lamine Yamal è stato uno dei grandi protagonisti dei Mondiali che si sono appena conclusi. Oltre alle sue gesta sul campo, che hanno contribuito al trionfo della Spagna, ad attirare l'attenzione è stata anche la sua vita privata, soprattutto da quando al suo fianco c'è l'influencer e content creator spagnola Inés García Santos, che negli ultimi mesi è diventata una presenza costante sugli spalti. La loro relazione, ufficializzata nel 2026 dopo mesi di indiscrezioni, è nata lontano dai riflettori e ha preso forma grazie ai social network.
Le prime voci sulla coppia hanno iniziato a circolare all'inizio dell'anno, quando Lamine Yamal e Inés García Santos sono stati fotografati insieme durante una vacanza in Grecia. La conferma è arrivata poi a maggio, in occasione di una cena organizzata dal Barcellona, quando i due hanno deciso di uscire allo scoperto.
Durante i Mondiali 2026 il calciatore del Barcellona non ha nascosto l'importanza della fidanzata nella sua vita. Dopo aver realizzato il suo primo gol nella competizione, ha raccontato in un'intervista di voler dedicare la rete "a mia madre, alla mia fidanzata, ai miei amici e a tutti quelli che sono rimasti a casa, a Mataró".
A raccontare come è iniziata la loro storia è stata la stessa Inés García Santos, che ha smentito le fantasiose ricostruzioni circolate online. L'influencer ha spiegato che il loro primo contatto è avvenuto semplicemente attraverso i social media. "Probabilmente vi aspettate una storia d'amore incredibile", ha raccontato, aggiungendo che la realtà è stata molto più semplice. I due hanno iniziato a sentirsi online e hanno trascorso molto tempo a parlare prima di incontrarsi di persona.
Inés ha inoltre precisato che la loro conoscenza risale a molto prima di quanto molti immaginino. Pur senza indicare una data precisa, ha spiegato che la frequentazione è iniziata diversi mesi prima che la coppia venisse fotografata in Grecia e che hanno preferito lasciare maturare il rapporto con calma.
Originaria di Siviglia, Inés García Santos è una modella, influencer e content creator. Sui social condivide soprattutto contenuti dedicati alla moda, ai viaggi e al lifestyle, mostrando anche numerosi momenti della sua quotidianità.
La sua popolarità è cresciuta rapidamente negli ultimi mesi, anche grazie alla relazione con il talento della nazionale spagnola. Su Instagram conta centinaia di migliaia di follower, mentre su TikTok ha raggiunto circa un milione di utenti, piattaforma sulla quale pubblica regolarmente video dedicati ai suoi outfit e alle esperienze di viaggio.
Da quando la relazione è diventata pubblica, Inés non ha fatto mancare il proprio supporto al compagno durante il Mondiale disputato tra Stati Uniti, Canada e Messico. È stata vista spesso sugli spalti con la maglia della Spagna, condividendo sui social i preparativi per le partite e mostrando ai follower i look scelti per seguire Yamal. La content creator ha raccontato di vivere questa esperienza insieme ai familiari e agli amici del calciatore.
Tra gli aspetti più curiosi raccontati da Inés c'è la sua grande passione per Justin Bieber. Quando è stato annunciato che il cantante si sarebbe esibito durante l'intervallo della finale dei Mondiali, ha scherzato nelle sue storie Instagram invitando idealmente Yamal a fare di tutto per raggiungere l'ultimo atto della competizione (desiderio esaudito!).
La coppia è stata inoltre avvistata insieme a un concerto di Bad Bunny tra Barcellona e Madrid, un'altra testimonianza della passione condivisa per la musica. Inés ha anche ammesso di avere una fobia: pur amando viaggiare, nutre una grande paura nei confronti degli aerei. Ha però spiegato di voler superare poco per volta questo blocco e di avere in programma numerosi spostamenti sia in Spagna sia all'estero.
© Afp
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