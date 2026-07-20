A raccontare come è iniziata la loro storia è stata la stessa Inés García Santos, che ha smentito le fantasiose ricostruzioni circolate online. L'influencer ha spiegato che il loro primo contatto è avvenuto semplicemente attraverso i social media. "Probabilmente vi aspettate una storia d'amore incredibile", ha raccontato, aggiungendo che la realtà è stata molto più semplice. I due hanno iniziato a sentirsi online e hanno trascorso molto tempo a parlare prima di incontrarsi di persona.