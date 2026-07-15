Le voci su una relazione tra i due circolano dall'inizio del 2026, ma la coppia ha sempre scelto la strada della massima discrezione, evitando foto insieme sui social e dichiarazioni ufficiali. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche da parte dei media spagnoli, il loro primo periodo insieme si sarebbe consumato tra le mura di un noto hotel parigino, scelto non solo per la riservatezza garantita da ingressi secondari e sistemi di sicurezza pensati per scoraggiare i paparazzi, ma anche perché avrebbe permesso a Mbappé di seguire da vicino il recupero da un infortunio al ginocchio, lontano da ospedali pubblici e possibili fughe di notizie. Nonostante questo, gli avvistamenti non sono mancati: da un incontro in una saletta privata di un ristorante madrileno fino a un bacio parigino con vista sulla Torre Eiffel, passando per uno yacht in Sardegna e alcuni giorni a Ibiza poco prima dell'inizio del Mondiale, senza dimenticare uno scatto dell'attrice sugli spalti del Bernabéu durante un Real Madrid-Atletico Madrid.