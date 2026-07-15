© Instagram | Ester Exposito
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Nelle ore precedenti la semifinale mondiale tra Spagna e Francia, non è stata la partita in sé ad aver fatto più rumore sui social. O meglio, non solo quella. Perché accanto ai pronostici e alle formazioni, a circolare più di tutto sono stati audio, meme e video ironici con protagonista una coppia che, di calcio, ufficialmente non parla mai: Ester Exposito e Kylian Mbappé. Un fenomeno social capace di trasformare la loro storia, ancora avvolta da un riserbo quasi ostinato, in uno dei sottotesti più chiacchierati dell'intero torneo.
Il nome di Ester Exposito, in Spagna, non ha certo bisogno di presentazioni. Nata a Madrid il 26 gennaio 2000, l'attrice e modella si è imposta all'attenzione internazionale grazie al ruolo in serie tv di grande successo, diventando in pochi anni uno dei volti più richiesti del cinema e della televisione spagnola.
Oggi, però, il suo nome viene accostato sempre più spesso a quello di Kylian Mbappé, stella del Real Madrid e della nazionale francese, in una vicenda sentimentale che ricorda, per certi versi, quella tra Iker Casillas e Sara Carbonero ai tempi dei Mondiali in Sudafrica. Sedici anni dopo, tocca a Ester Exposito tenere con il fiato sospeso tifosi e cronaca rosa.
Le voci su una relazione tra i due circolano dall'inizio del 2026, ma la coppia ha sempre scelto la strada della massima discrezione, evitando foto insieme sui social e dichiarazioni ufficiali. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche da parte dei media spagnoli, il loro primo periodo insieme si sarebbe consumato tra le mura di un noto hotel parigino, scelto non solo per la riservatezza garantita da ingressi secondari e sistemi di sicurezza pensati per scoraggiare i paparazzi, ma anche perché avrebbe permesso a Mbappé di seguire da vicino il recupero da un infortunio al ginocchio, lontano da ospedali pubblici e possibili fughe di notizie. Nonostante questo, gli avvistamenti non sono mancati: da un incontro in una saletta privata di un ristorante madrileno fino a un bacio parigino con vista sulla Torre Eiffel, passando per uno yacht in Sardegna e alcuni giorni a Ibiza poco prima dell'inizio del Mondiale, senza dimenticare uno scatto dell'attrice sugli spalti del Bernabéu durante un Real Madrid-Atletico Madrid.
Proprio la parentesi sarda aveva scatenato qualche polemica tra i tifosi del Real, preoccupati per i tempi di recupero del calciatore dopo l'infortunio, mentre in Francia la stampa aveva criticato Mbappé per aver lasciato il ritiro della nazionale poco prima del torneo, con l'accusa di dare priorità alla vita privata rispetto alla squadra. Interrogata a più riprese sull'argomento, Ester Exposito ha sempre preferito cambiare discorso, arrivando a rispondere con un secco "Non so niente di calcio!" a un giornalista di Le Parisien, per poi ribadire con più fermezza in un'altra occasione: "Non voglio che metta in ombra la mia carriera".
A dare ulteriore benzina al fenomeno ci ha pensato, nelle ore precedenti Spagna-Francia, l'influencer Javi Diaz, autore di un video diventato virale in pochissimo tempo, rivolto direttamente all'attrice: "Ti prego, ti supplico, Ester, fallo per la Spagna", la implorava scherzosamente, chiedendole di sfinire l'attaccante francese prima della gara. Il video ha totalizzato centinaia di migliaia di visualizzazioni, trascinando con sé un'ondata di contenuti simili, tra immagini modificate e battute su presunte notti insonni.
Un'ironia diffusa che, più che infastidire, sembra aver reso ancora più popolare una coppia che, pur senza mai confermarla ufficialmente sui social, continua a far parlare di sé a ogni apparizione pubblica. Ester Exposito e Mbappé trasformano ogni dettaglio, anche il più marginale, in materiale virale, complice anche la naturale curiosità che circonda da sempre le storie d'amore nate all'ombra dei grandi eventi sportivi internazionali.