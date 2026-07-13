Okoye era già finito sotto i riflettori per motivi non legati esclusivamente al calcio. In passato è stato coinvolto in un caso di calcioscommesse riguardante una sua ammonizione ritenuta sospetta durante una partita contro il Parma, vicenda che gli è costata poi due mesi di squalifica. Non è passata inosservata anche la sua relazione con la modella olandese Jelicia Westhoff. La coppia, che ha un figlio, aveva attraversato un periodo difficile, culminato in una lite che ha fatto il giro del web e in successive accuse pubbliche sui social da parte della donna, che in seguito aveva però dichiarato di aver risolto i contrasti con il calciatore.