portiere dell'Udinese

Maduka Okoye, chi è il calciatore sex symbol amato dal web e da Cardi B

Il portiere nigeriano dell'Udinese sta spopolando sui social ed è schizzato a quasi due milioni di follower su Instagram in poc tempo. Negli Usa è Okoye-mania 

13 Lug 2026 - 13:47
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Maduka Okoye sta diventando uno dei calciatori più noti e, secondo alcuni, più attraenti del mondo. Classe 1999, nigeriano, fisico vistoso e un seguito sui social che cresce sempre di più. Portiere dell'Udinese dal 2023, Okoye si sarebbe guadagnato una grande schiera di tifose che l'hanno eletto a calciatore più bello del Mondiale, nonostante la Nigeria non vi abbia partecipato. Durante le recenti amichevoli disputate con la sua squadra di origine, alcune pagine social internazionali hanno evidenziato la sua avvenenza, trasformandolo in poco tempo in uno dei calciatori più discussi del momento, anche al di fuori dell'ambiente calcistico. Risultato? Quasi due milioni di follower su Instagram, che si aggiungono al presunto flirt con la rapper Cardi B.

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Un nuovo David Beckham?

 Già prima di diventare famoso, Maduka Okoye si è dedicato alla cura della sua immagine, collaborando con marchi legati al mondo dei profumi, della nutrizione e della moda. La sua presenza sui social è caratterizzata da fotografie professionali, uno stile ricercato e un'immagine sempre molto curata. Tutte le carte in regola per raggiungere lo status di icona del calcio moderno. Un po' com'era David Beckham tra anni Novanta e Duemila, che grazie alla sua eleganza e appariscenza si è guadagnato un seguito anche fuori dal campo.

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Il caso delle scommesse e il rapporto travagliato con l'ex compagna

 Okoye era già finito sotto i riflettori per motivi non legati esclusivamente al calcio. In passato è stato coinvolto in un caso di calcioscommesse riguardante una sua ammonizione ritenuta sospetta durante una partita contro il Parma, vicenda che gli è costata poi due mesi di squalifica. Non è passata inosservata anche la sua relazione con la modella olandese Jelicia Westhoff. La coppia, che ha un figlio, aveva attraversato un periodo difficile, culminato in una lite che ha fatto il giro del web e in successive accuse pubbliche sui social da parte della donna, che in seguito aveva però dichiarato di aver risolto i contrasti con il calciatore.

Il flirt con Cardi B

 A coronare questa esplosiva popolarità c'è poi l'apparizione di Okoye alla sfilata di Jean Paul Gaultier a Parigi, dove è stato visto accanto alla rapper americana Cardi B. I due sono stati anche immortalati mentre conversavano su un balconcino di un ristorante, in un video diventato in poco tempo virale. 

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