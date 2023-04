Incorvassi e Ciavarrini, Pasquetta in famiglia

La coppia nata durante il "Grande Fratello Vip 7" formata da Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi si riunisce a Clizia Incorvaia e a Paolo Ciavarro per una Pasquetta in famiglia a base di amore e divertimento. Al castello Odescalchi, sul litorale laziale, vanno in scena momenti di allegria e scoccano baci romantici.

Non mancano le risate durante la gita di Pasquetta degli Incorvassi e Ciavarrini. Il merito è anche di Edoardo Tavassi, fonte inesauribile di battute e gag. Si è inserito perfettamente nel team già collaudato e con Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro dimostra di essere in grande armonia. Con Micol Incorvaia anche fuori dalla casa del "Grande Fratello Vip" le cose vanno alla grande e la giornata in riva al mare è stata un'ottima occasione per stringere ancora di più un rapporto già sulla buona strada.

I Ciavarrini pensano alle nozze Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono sempre più innamorati. I Ciavarrini si sono conosciuti due anni e mezzo fa nella casa del "Grande Fratello Vip" e non si sono più lasciati. Il loro amore è stato coronato dalla nascita di Gabriele, che ha da poco compiuto un anno, e ora per loro mancano solo le nozze. "Ci sposiamo qua?" chiede Clizia, e Paolo risponde ironico: "Sì, io, te e il castello". Lei chiama a testimoni tutti i follower: "Proposta di matrimonio fatta! Avete sentito?" scrive postando il video. E di sicuro non mancheranno gli Incorvassi alla cerimonia: con Micol Incorvaia il legame è sempre stato strettissimo e ora anche con Edoardo Tavassi ha instaurato un feeling perfetto.