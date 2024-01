Ilary Blasi è tornata nel salotto di Silvia Toffanin: davanti all’amica ha presentato il suo libro in uscita “Che stupida” ed è stata l’occasione per riparlare della separazione da Francesco Totti. “Mi sono sentita stupida quando ho scoperto tutto. Rivivere tutta questa mia esperienza è stata psicoterapeutico, un'esperienza catartica. Mi ha fatto bene – afferma Ilary Blasi nell'intervista tv - Sono più i momenti belli rispetto a quelli brutti. Non è passato tantissimo tempo, provo delle sensazioni miste: malinconia, nostalgia, tenerezza e gratitudine. Alla fine della fiera è stato un bel matrimonio. Rifarei tutto quello che ho fatto, non ho né rimpianti né rimorsi”.

Ilary Blasi: "Ringrazio Cristiano Iovino"

Ilary Blasi si infastidisce se ripensa che qualcuno ritenesse la coppia con Francesco Totti aperta. “Non da parte mia” precisa Ilary scocciata del fatto che si immaginava che lei sapesse tutto. “Se pensava avessimo una relazione aperta, allora poteva accettare anche quel caffè o il dubbio del tradimento” dice la showgirl a "Verissimo". Il riferimento è a Cristiano Iovino, il personal trainer con cui la Blasi si è scambiata dei messaggini (scoperti da Totti). Lui in un’intervista ha raccontato che con Ilary Blasi c’è stata una “frequentazione intima”, lei ora replica alle dichiarazioni di Cristiano Iovino: “C'è una causa in corso con Francesco, detto questo mi viene da ridere perché le relazioni intime sono diverse. Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata adesso perché Cristiano è stato citato da Francesco come teste. Io Cristiano lo ringrazierò sempre, perché a settembre 2022 (è importante la data perché io e Francesco eravamo già separati) venne al Ronin in un locale a Milano. Ma non alla mia festa, ma quella della mia agente Graziella e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco. Mi ha aperto gli occhi definitivamente”.