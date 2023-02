Ilary Blasi a Bologna gioca con la figlia Isabel Totti

A Bologna con Isabel Ilary Blasi si svaga felice come una bambina insieme a Isabel Totti in piazza Maggiore a Bologna. Mamma e figlia fanno il tradizionale gioco del telefono senza fili al Voltone Podestà. L’una con la faccia rivolta verso uno dei quattro cantoni urla “Bologna” e nell’angolo opposto dove si trova l’altra si ode chiaramente il suono emesso. E’ una magia che risale al Medioevo quando i frati non potevano confessare i lebbrosi e ponendosi ai quattro angoli riuscivano a raccogliere le loro segrete confidenze evitando il contagio. Chi passeggia al centro del Voltone, subito sotto la Torre dell’Arengo, non sente nulla. E i turisti si divertono riscoprendo l’antico telefono senza fili. “Se venite qui fate questo gioco” ha scritto Ilary nelle Storie mentre con un video come si svolge il misterioso passatempo.

Serata mondana dall’amica Malisa Ilary Blasi trascorre la giornata a Bologna e, dopo la visita alla piazza storica della città, si prepara per la serata inaugurale della mostra di Malisa Catalani, amica della conduttrice e moglie dell’ex calciatore Marco Di Vaio. Posano insieme mentre Ilary filma le opere d’arte. Con loro c’è anche la piccola Isabel Totti che conquista gli abbracci e le coccole della mamma.

Il fine settimana sulla neve con Bastian Ilary Blasi porta sul viso ancora l’emozione e la felicità di una settimana bianca trascorsa in montagna con il suo nuovo amore. La conduttrice è stata in Trentino insieme a Bastian Muller, la sorella Silvia, il cognato Ivan e una bella comitiva di amici. L’occasione è stata perfetta per presentare al gruppo il nuovo compagno e l’imprenditore tedesco, che vive a Francoforte, ha saputo inserirsi benissimo brindando con i boccali di birra sulla neve e posando per le foto di rito con il gruppetto. Poi il manager vichingo che fa coppia con la Blasi da qualche tempo è ripartito per la Germania e lei è tornata a casa.

Totti e Blasi tra pace e famiglia allargata Ilary Blasi, merito anche dell’incontro fortunato con Bastian Muller, si avvia verso la pace con Francesco Totti. Dopo un periodo di ripicche e tensioni, pare che i due ex siano tornati a parlarsi e che la possibilità di una separazione consensuale sia molto concreta. La coppia è attesa in tribunale per il 14 marzo (in questi giorni invece prosegue il processo per la questione Rolex). Ma intanto i team legali lavorano a un accordo che possa piacere a tutti e possa evitare la lungaggine processuale. Le vite di Ilary e Francesco procedono parallele ma pare che la famiglia allargata stia funzionando alla grande. In questi giorni Chanel Totti posta sempre più spesso mostrando scorci dell’appartamento del padre e con la nuova compagna Noemi Bocchi pare aver creato complicità. Anche Isabel Totti si divide tra le giornate con mamma e la quotidianità con papà in un perfetto mix di felicità. Quella che la piccola mostra con i suoi grandi sorrisi ai flash. E forse proprio per i loro tre figli, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di abbandonare l’ascia di guerra e voltare pagina verso una nuova serenità.