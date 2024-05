Per Ignazio Moser è arrivato il momento di festeggiare l'addio al celibato. Il 30 giugno, dopo aver rimandato più volte, sposerà Cecilia Rodriguez ma intanto se la spassa con gli amici. Come la sua futura moglie, anche lui ha scelto la Spagna per trascorrere qualche giorno all'insegna del divertimento, ma se lei è volata in Andalusia per l'addio al nubilato, lui ha preferito Ibiza, dove ha radunato un numeroso gruppo di amici per trascorrere giornate indimenticabili.