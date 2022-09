I figli dei vip tornano a scuola: dalla Nargi alla Palmas, che emozione!

Non solo i reali d’Inghilterra, Kate e William hanno portato i principini a conoscere il preside del loro istituto. Alessia Marcuzzi posta gli scatti di una raggiante Mia Facchinetti con la cartella, Elena Santarelli quelli di Greta Corradi al suo primo giorno di scuola. Anche Belen filma Santiago De Martino all’ingresso dell’istituto scolastico milanese, mentre per Nina Speranza Argentero è il primo giorno di asilo nido: mamma Cristina Marino aspetta un altro bebè e papà Luca è al settimo cielo.

Il primo giorno di scuola di Leone! Ne parla tutto il web: il figlio di Chiara Ferragni e Fedez torna all’asilo e la foto della famiglia che accompagna il primogenito in divisa diventa virale.

Doppia emozione per Federica Nargi. La ex velina e Alessandro Matri accompagnano all’appuntamento tra i banchi la piccola Beatrice all’asilo e la primogenita Sofia che va in prima elementare. “Buon primo giorno di asilo piccolo uragano di casa fai sentire tutti felici quando sono con te (come tu sai fare) questa è la cosa migliore che puoi offrire ai tuoi nuovi amici” è la dedica alla secondogenita di casa. “Nello zainetto abbiamo messo tutto… Puoi lasciare la mia mano e correre verso i tuoi nuovi compagni. In bocca al lupo amore mio immenso” è invece la didascalia delle immagini di Sofia Matri.

Bis di commozione anche in casa Magnini-Palmas. Filippo e Giorgia accompagnano la piccola Mia alla sua “scuolina” mentre la primogenita della ex velina, Sofia Bombardini quest’anno affronta il primo anno alla scuola superiore.

Dall’altra parte dell’Oceano anche Elisabetta Canalis è alle prese con la scuola. Skyler Eva riparte con gli impegni tra i banchi e la showgirl si presenta all’appuntamento con un outfit mozzafiato per la gioia degli altri genitori. Bellissima anche la figlia di Guendalina Canessa: Chloe Interrante va in seconda media. “Primo giorno… agitazione ne abbiamo?” scrive la ex gieffina postando le immagini in divisa scolastica.

“Mi sa che l’unica veramente felice ero io” scrive Michela Quattroccioche. Le figlie Aurora e Diamante, avute dal suo ex Alberto Aquilani hanno iniziato la scuola da un po’ di giorni e l’attrice ha postato lo scatto tra zaini ed emozioni. Anche Elisabetta Gregoraci ha accompagnato il suo Nathan Falco Briatore all’appuntamento sui banchi. E non solo. Sfoglia la gallery e scopri i vip a scuola con i figli…

