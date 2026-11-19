La storia d'amore tra i due ha avuto una svolta il 24 dicembre 2018. Di ritorno da un viaggio in Messico, durante il quale avevano capito di voler stare insieme a lungo, Tom ha chiesto a Heidi di sposarlo e lei ha accettato. Prima di fare la proposta, però, aveva chiesto il permesso ai figli di lei, che hanno risposto di sì.