Che ci fa una supermodella su un jet privato insieme a una rock band? La risposta è più semplice di quanto sembri. Heidi Klum sta accompagnando i Tokio Hotel in Lussemburgo, dove mercoledì sera il gruppo tedesco è salito sul palco della Rockhal per l'Arena Tour 2026, e ha raccontato il viaggio ai follower con le storie di Instagram.
Dal jet privato al palco
Nella mattinata di mercoledì, la modella ha mostrato di aver lasciato Monaco di Baviera (dove lunedì la band si era esibita) a bordo di un aereo privato, con il suo cane accanto. A spiegare la presenza è un legame di famiglia: Heidi Klum è sposata con Tom Kaulitz, chitarrista classe 1989. Insieme al fratello gemello Bill, a Georg Listing e a Gustav Schäfer, forma una delle formazioni più popolari degli ultimi anni, esplosa nei primi anni Duemila in tutta Europa. Come anticipato, si tratta dei Tokio Hotel.
Il lancio della band oltre confine è arrivato nel 2007 con Monsoon, versione inglese di Durch den Monsun, un brano che ha fatto il giro del mondo e ha spinto le vendite del primo album. Il disco ha raccolto diversi riconoscimenti: due dischi d'oro in Messico, un platino in Portogallo, un oro in Francia e due platini in Italia, dove ha superato le 120.000 copie.
Dalla proposta alle nozze lampo tra Heidi Klum e Tom Kaulitz
La storia d'amore tra i due ha avuto una svolta il 24 dicembre 2018. Di ritorno da un viaggio in Messico, durante il quale avevano capito di voler stare insieme a lungo, Tom ha chiesto a Heidi di sposarlo e lei ha accettato. Prima di fare la proposta, però, aveva chiesto il permesso ai figli di lei, che hanno risposto di sì.
Le nozze sono arrivate il 22 febbraio 2019, con una cerimonia rapida e segretissima, esattamente dodici mesi dopo il loro primo incontro. Da allora il sentimento, a giudicare dalle apparizioni e dai viaggi condivisi, non ha fatto che crescere.