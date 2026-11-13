Da Heidi Klum a Dua Lipa, Milano sta conquistando le star di tutto il mondo
La modella tedesca passeggia con il marito Tom Kaulitz nel centro del capoluogo lombardo che è ormai una meta del cuore per tante celebrità internazionali
Una passeggiata sotto la pioggia in Duomo, qualche scorcio del centro storico e una cena per assaporare l'atmosfera meneghina. Heidi Klum ha scelto Milano per concedersi qualche momento lontano dagli impegni professionali, accompagnata dal marito Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel. Il gruppo tedesco si è esibito in città e la modella ha approfittato della trasferta per godersi qualche ora da turista, tra le vie dello shopping e un soggiorno in un prestigioso hotel di via Gesù. A documentare la parentesi italiana è stato un carosello pubblicato su Instagram, con fotografie e video della coppia. Un'altra conferma di quanto Milano sia diventata una calamita per le star internazionali, non soltanto durante la settimana della moda.
Heidi Klum e non solo: Milano è la meta delle star
La passione per il capoluogo lombardo non riguarda soltanto la supermodella tedesca. Anche Dua Lipa, nelle scorse settimane, ha condiviso con i follower alcuni momenti trascorsi in città insieme al fratello e agli amici. Nel suo itinerario non sono mancati i piaceri della tavola e le visite culturali, con una tappa particolarmente significativa al Cenacolo Vinciano.
La cantante ha persino giocato con un trend diventato virale su TikTok, dedicando a Milano la frase "Such a cool place". Non era la prima volta che sceglieva la città: il 19 settembre aveva assistito alla prima della Traviata di Giuseppe Verdi al Teatro alla Scala. Segnali di un interesse che va oltre una semplice visita di passaggio e che coinvolge anche l'offerta culturale del territorio.
Naomi Campbell, Hamilton e le altre star innamorate della città
C'è poi chi ha deciso di trasformare questa attrazione in qualcosa di più stabile. Naomi Campbell, durante la Fashion Week di settembre, ha mostrato sui social uno scorcio di piazza XXV Aprile accompagnato dall'hashtag #CASA. Secondo quanto riportato da Forbes, la top model avrebbe acquistato un appartamento di lusso in uno dei grattacieli più noti della città. Milano, del resto, è da tempo un punto fermo della sua carriera, tra passerelle, campagne ed eventi.
Anche Lewis Hamilton avrebbe scelto Porta Nuova, investendo in un appartamento panoramico nei pressi di piazza Gae Aulenti. La lista comprende inoltre Robbie Williams, proprietario da oltre dieci anni di una residenza esclusiva nella zona di San Babila, e Mark Zuckerberg, avvistato più volte mentre cercava casa. Per le celebrità, insomma, Milano non è più soltanto una destinazione legata al lavoro: sempre più spesso è un luogo in cui fermarsi, vivere e sentirsi a casa.