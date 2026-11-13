Una passeggiata sotto la pioggia in Duomo, qualche scorcio del centro storico e una cena per assaporare l'atmosfera meneghina. Heidi Klum ha scelto Milano per concedersi qualche momento lontano dagli impegni professionali, accompagnata dal marito Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel. Il gruppo tedesco si è esibito in città e la modella ha approfittato della trasferta per godersi qualche ora da turista, tra le vie dello shopping e un soggiorno in un prestigioso hotel di via Gesù. A documentare la parentesi italiana è stato un carosello pubblicato su Instagram, con fotografie e video della coppia. Un'altra conferma di quanto Milano sia diventata una calamita per le star internazionali, non soltanto durante la settimana della moda.