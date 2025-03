Harry e il principe Seeiso in una dichiarazione congiunta, visionata dal “Times” ma non pubblicata ufficialmente, hanno scritto spiegando la decisione di dimettersi: “Quasi 20 anni fa abbiamo fondato Sentebale in onore delle nostre madri. Sentebale significa ‘Non ti scordar di me’… ed è ciò che abbiamo sempre promesso ai giovani che abbiamo aiutato tramite questa associazione benefica. Oggi non è diverso. Con il cuore pesante, ci siamo dimessi dai nostri ruoli di patroni dell'organizzazione fino a nuovo avviso, in supporto e solidarietà con il consiglio di amministrazione che ha dovuto fare lo stesso. Il rapporto tra i fiduciari dell'ente di beneficenza e il presidente del consiglio di amministrazione si è rotto irrimediabilmente… Anche se non siamo più mecenati, saremo sempre i suoi fondatori e non dimenticheremo mai cosa è in grado di realizzare questa organizzazione di beneficenza quando è adeguatamente assistita”.