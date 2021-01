Harry e Meghan in dolce attesa? Guarda le curve della Markle

Dopo il grande dolore di luglio, arriva la felicità per i duchi di Sussex. Stando a quanto riporta il settimanale “Gente” con immagini esclusive del pancino sospetto di Meghan Markle, la moglie del principe Harry sarebbe in attesa del suo secondo bebè dopo l’arrivo di Archie e dopo il doloroso aborto della scorsa estate. Fotografata con il cappotto aperto, la ex attrice mostra rotondità decisamente sospette.

E non ci sarebbero solo le fotografie che ritraggono Meghan a Los Angeles con Harry coperta da un giaccone pesante, nonostante i 18 gradi californiani, aperto sul davanti. Secondo i più attenti osservatori anche la cartolina natalizia dei duchi sarebbe stata modificata ad arte per farla diventare una sorta di serigrafia e non svelare troppo sulla duchessa. Inoltre, nelle ultime interviste via web la Markle è sempre apparsa in modo che si vedesse solo il volto e mai il ventre: una inquadratura che risulta perfetta per nascondere eventuali rotondità sospette.

Secondo il magazine britannico “Ok!”, fonti vicine alla coppia confermerebbero la voglia di allargare la famiglia. A novembre la duchessa di Sussex aveva raccontato in un lungo articolo-sfogo la dolorosa perdita e la vicinanza di Harry in questo periodo difficile, ma anche la speranza e il desiderio di riprovare ad avere un altro bambino. Ora non resta che attendere la conferma ufficiale…

