Primo podcast per Harry e Meghan, Archie è l'ospite d'onore

Harry e Maghan Markle hanno debuttato con il loro podcast con una puntata speciale dedicata alle festività. Sono stati tanti gli amici che hanno discusso con loro sugli eventi del 2020 e i buoni propositi per il 2021, da Elton John a James Corden e Tyler Perry . Ma l'ospite speciale è stato il piccolo Archie che durante gli ultimi minuti della trasmissione ha augurato a tutti "Happy New Year" con forte accento americano.

Harry e Meghan hanno stretto un accordo da 40 milioni di dollari con Spotify per alcune puntate su temi "volti a costruire una comunità attraverso esperienze, narrazioni e valori condivisi", come hanno spiegato i vertici della piattaforma di streming. Per il debutto, una sorta di prova generale prima del lancio ufficiale nel 2021, hanno riflettuto sull'anno che sta volgendo al termine. La Markle ha citato Martin Luther King, mentre suo marito ha lanciato un messaggio di speranza agli ascoltatori: "L'amore vince sempre", ha detto riferendosi alla pandemia e (forse) anche ai rapporti burrascosi con la royal family.

La puntata, lunga 33 minuti, si è conclusa con la canzone gospel This Little Light of Mine, la stessa che i Duchi di Sussex hanno scelto per la fine dei festeggiamenti per le loro nozze nel maggio 2018. Prima di salutare gli ascoltatori, Meghan ha detto "Da parte nostra dirò che non importa cosa vi riserva la vita, ragazzi, fidatevi di noi quando diciamo “l’amore vince". L'incursione del piccolo Archie, un anno e mezzo, ha portato un tocco di tenerezza, con i suoi auguri per il nuovo anno.

