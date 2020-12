Meghan e Harry pronti al debutto come podcaster 

La vita di corte è un ricordo sempre più lontano per Harry e Meghan Markle. La loro nuova vita in America, dopo una fase di assestamento, sta prendendo il via a pieno ritmo e loro sembrano davvero inarrestabili. La coppia è impegnata su diversi fronti e a breve debutterà anche come podcaster. Hanno già stretto un accordo con Spotify e nel 2021 la nuova avventura prenderà ufficialmente il via.