Meghan e Harry a Los Angeles per il primo Ringraziamento con Archie

Lontani da Londra, Harry e Meghan hanno festeggiato il primo Ringraziamento con Archie nella loro villa da 14 milioni di dollari a Santa Barbara. Una cena tranquilla, probabilmente cucinata dalla stessa duchessa di Sussex che si dice essere una cuoca perfetta, a base di verdure dell’orto e cibi semplici. Una festa in famiglia con la madre di lei Doria Ragland, che secondo le indiscrezioni di “People” si è aggiunta per la ricorrenza.

Anche l’anno scorso, Harry e Meghan hanno festeggiato il Thanksgiving in America, in Canada precisamente, prima di prendere le distanze definitivamente con la famiglia reale. E pare che anche il Natale sarà lontano da Londra (tant’è che hanno dato il loro cottage alla cugina Eugenia), dove anche gli altri membri della famiglia pensano di festeggiare da soli. Per la reunion bisognerà attendere il 2021.

Secondo un insider, come racconta “People”, i duchi di Sussex sono molto felici, Archie (19 mesi) sta crescendo rapidamente e insieme trascorrono parecchio tempo all’aria aperta. “Da quando è arrivato Archie tutto è stato così turbolento, e molte cose sono state confuse. Non è stato necessariamente facile, per la prima volta hanno un obiettivo chiaro” ha detto la fonte.

Pochi giorni fa la Markle in un’intervista al “New York Times” ha raccontato un evento doloroso che li ha colpiti in estate: la perdita del secondogenito che Meghan portava in grembo. La ex attrice americana non ha risparmiato i particolari della vicenda descrivendo il suo dolore insopportabile. Dopo la condivisione dell’articolo, la coppia ha ricevuto un enorme sostegno.

