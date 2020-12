Harry e Meghan tirano il freno: "Un altro anno da membri della royal family"

Hanno fatto di tutto per potersi liberare del fardello della corona, ma alla fine Harry e Meghan Markle hanno tirato il freno, chiedendo alla Regina Elisabetta di poter restare a far parte della royal family per un altro anno. Il 31 marzo 2021 la Megxit sarà definitiva ma i Duchi di Sussex vorrebbero "mantenere i patrocini reali", come riporta il tabloid Sun, e avrebbero chiesto di prolungare il periodo di transizione.

Harry e Meghan a Los Angeles e gli altri a Londra: la royal family divisa per le celebrazioni del Remembrance Sunday IPA 1 di 21 2 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 10 di 21 IPA 11 di 21 IPA 12 di 21 IPA 13 di 21 IPA 14 di 21 IPA 15 di 21 IPA 16 di 21 IPA 17 di 21 IPA 18 di 21 IPA 19 di 21 IPA 20 di 21 IPA 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Circa un anno fa, quando Harry e Meghan annunciarono la loro intenzione di separarsi dalla royal family per essere indipendenti, era stato stabilito un periodo di transizione al termine del quale la situazione sarebbe stata riesaminata. L'ex attrice e il marito, con la scadenza ormai imminente, vorrebbero che il periodo fosse esteso in modo da non perdere il loro ruolo all'interno di alcune organizzazioni legate alla famiglia reale, alle quali tengono particolarmente.

Leggi Anche Meghan e Harry pronti al debutto come podcaster

Ora la decisione spetta ai vertici di Buckingham Palace, che dovranno valutare soprattutto se gli accordi presi dai Duchi di Sussex con Netflix e Spotify non siano in conflitto con il protocollo della Corona. Intanto in famiglia il clima si è molto rasserenato e Harry starebbe già orgaizzando un viaggio a Londra, pandemia permettendo. Nel 2021 la Regina Elisabetta compirà 95 e il principe Filippo 100, inoltre sarà inaugurato un monumento dedicato a Lady Diana. Tutte occasioni alle quali non ha nessuna intenzione di mancare.

Meghan Markle a sorpresa in tv per la prima volta dopo aver parlato dell'aborto IPA 1 di 16 IPA 2 di 16 IPA 3 di 16 IPA 4 di 16 IPA 5 di 16 IPA 6 di 16 IPA 7 di 16 IPA 8 di 16 IPA 9 di 16 IPA 10 di 16 IPA 11 di 16 IPA 12 di 16 IPA 13 di 16 IPA 14 di 16 IPA 15 di 16 IPA 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: