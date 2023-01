Paura per Guendalina Tavassi, in ospedale in codice rosso: "Mai visto tanto sangue"

Dopo aver pubblicato video dal salone di bellezza in coppia con l'amica Carmen Di Pietro , posta uno scatto dal letto d'ospedale: "Dal parrucchiere all'ospedale è un attimo", scrive. Qualche ora dopo spiega l'accaduto: "Di punto in bianco mi comincia a uscire sangue dal naso, tipo rubinetto aperto non si fermava più".

"Nonostante le maledizioni sono ancora qui", dice Guendalina Tavassi una volta tornata a casa e superato lo spavento. "Dopo il parrucchiere ho deciso di farmi vedere pure in ospedale", scherza. Racconta che, di ritorno a casa dalla seduta con l'hair stylist, ha iniziato a perdere sangue dal naso "come un rubinetto aperto". "Sono svenuta perché ne ho perso davvero tantissimo", racconta. "Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso e fatta flebo e visita", spiega la ex gieffina.



I programmi per la serata - Tornata a casa dall'ospedale, Guendalina Tavassi ha bisogno solo di riposo: "Mi hanno fatto una flebo, mi hanno tenuto là, mi gira un po' la testa e mi viene da vomitare" racconta, ma rassicura tutti dicendo di stare bene. "Ora mi ordino un bel panino" scherza. I programmi per la serata prevedono hamburger e patatine da mangiare sul divano davanti al "Grande Fratello Vip", per seguire le avventure di suo fratello Edoardo Tavassi che è tra i concorrenti.

Per fortuna c'è Cuore - Accanto a Guendalina Tavassi per aiutarla e sostenerla c'è Federico Perna, il suo innamoratissimo fidanzato conosciuto dai follower anche come Cuore. Fanno coppia dall'agosto 2021 e insieme sono felicissimi. Il periodo di lontananza quando lei era all'"Isola dei Famosi" è stato duro da affrontare e al ritorno lui l'ha accolta con una sorpresa speciale: ora sono più affiatati di prima. Dopo il grande spavento hanno passato la serata di intimità e relax insieme sul divano tra cibo da fast food e "Grande Fratello Vip", ridendo e commuovendosi insieme.