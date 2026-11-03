"L'altra ragazza sei tu". Bastano poche parole, recitate davanti alla telecamera sulle note di una canzone, per riaccendere il gossip intorno a Jannik Sinner. A pronunciarle è Laila Hasanovic, la modella danese che risulta ancora ufficialmente legata al campione azzurro. Nel suo ultimo video su TikTok pubblicato in occasione di Halloween, la ragazza interpreta un dialogo telefonico tratto dal brano "The Answer" di Kylie Cantrall dal significato piuttosto esplicito: "Avevi ragione, si sta sentendo con un’altra donna". Una scelta che non è passata inosservata: molti utenti l'hanno letta come una possibile frecciata al fidanzato. Ma tra un indizio social e una conferma c'è ancora molta distanza. E proprio mentre circolano ipotesi su una crisi sentimentale, un altro nome è finito al centro delle indiscrezioni: quello di Greta Galassi.
Chi è Greta Galassi, la modella accostata a Sinner
Ventotto anni, originaria di Mori, in provincia di Trento, Greta Galassi vive a Rovereto e lavora nel mondo della moda. Il suo percorso è iniziato presto: a 17 anni ha vinto un concorso legato a Miss Mondo e negli anni successivi ha preso parte a passerelle ed eventi esclusivi, in Italia e all'estero.
Prima che gli impegni professionali assorbissero gran parte del suo tempo, aveva coltivato anche una passione importante per la pallavolo, arrivando a giocare a livello agonistico. Il suo nome è stato accostato a quello di Sinner per un presunto flirt, ma non esistono conferme pubbliche di una frequentazione tra i due.
La crisi con Laila Hasanovic e i dubbi ancora aperti
Le voci sulla coppia erano cominciate dopo la Fashion Week milanese. Hasanovic aveva partecipato a Vogue World, mentre Sinner era arrivato in città il giorno successivo per un appuntamento con Anna Wintour. I due, almeno pubblicamente, non si sarebbero incontrati. Da allora la modella non sarebbe più stata avvistata nel Principato di Monaco, dove il tennista ha trascorso il periodo di recupero dall'infortunio al ginocchio. Anche il silenzio di Sinner su Laila nelle recenti interviste hanno alimentato le supposizioni.
Nel frattempo, il campione deve pensare al rientro e alle scelte per il futuro del suo staff, tra l'addio a Darren Cahill e le indiscrezioni su Magnus Norman. Per ora, dunque, la vita privata resta avvolta dai punti interrogativi. E il video di Halloween potrebbe essere soltanto un gioco.