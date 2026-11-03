"L'altra ragazza sei tu". Bastano poche parole, recitate davanti alla telecamera sulle note di una canzone, per riaccendere il gossip intorno a Jannik Sinner. A pronunciarle è Laila Hasanovic, la modella danese che risulta ancora ufficialmente legata al campione azzurro. Nel suo ultimo video su TikTok pubblicato in occasione di Halloween, la ragazza interpreta un dialogo telefonico tratto dal brano "The Answer" di Kylie Cantrall dal significato piuttosto esplicito: "Avevi ragione, si sta sentendo con un’altra donna". Una scelta che non è passata inosservata: molti utenti l'hanno letta come una possibile frecciata al fidanzato. Ma tra un indizio social e una conferma c'è ancora molta distanza. E proprio mentre circolano ipotesi su una crisi sentimentale, un altro nome è finito al centro delle indiscrezioni: quello di Greta Galassi.