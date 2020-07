Giulio Berruti con Maria Elena Boschi: “Siamo una bellissima coppia”

“Sono innamorato? Sì, lo sono. È inutile negarlo visto che ci sono le foto”. Giulio Berrutti ammette per la prima volta di non essere più single e di avere una bella storia d’amore. Il pensiero corre subito a Maria Elena Boschi, con la quale negli ultimi tempi è stato paparazzato più volte in atteggiamenti intimi. L’attore e la parlamentare hanno mostrato una confidenza particolare e qualche scambio di coccola e abbraccio ha fatto sognare i fan.

Ospite a “C’è tempo per”, il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, Berrutti non ha usato mezzi termini: “Siamo una bellissima coppia”. E poi ancora: “Ringrazio che tutti voi tifiate per noi. Avremo modo di parlarne, ma è qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare. Sono molto riservato da questo punto di vista”.

L’attore sottolinea l’importanza della privacy nella sua storia d’amore e non vuole aggiungere particolari: “Penso che la propria vita privata vada preservata e custodita gelosamente. Evito di parlare di cose che non riguardano solo me”. E’ bastata, comunque, l’ufficializzazione per scatenare il gossip. Berrutti e la Boschi sono davvero una coppia, anzi “una bellissima coppia”.

I primi scatti insieme risalgono a prima della pandemia. Tanto tempo fa, erano stati fotografati a una serata mondana insieme, ma avevano spiegato di essere solo amici. Poi gli avvistamenti si sono fatti più frequenti e nel frattempo entrambi si sono dichiarati single. Alla prima uscita dopo il lockdown erano al parco a chiacchierare con i genitori dell’attore, poi ancora a un pranzo con il padre di Giulio e dopo una gita al mare in moto. Insomma, gli indizi erano proprio tanti. Ora finalmente la conferma.

