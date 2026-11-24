A rendere particolarmente difficile quella vicenda sarebbe stata la sovrapposizione tra la dimensione professionale e quella privata. "Lì si era mischiato il lavoro con l'amicizia e quella è stata una grande lezione di vita", ha osservato. Da quell'esperienza ha ricavato una regola che oggi cerca di applicare: "Ho capito che non bisogna avere aspettative, sono proprio quelle a rovinare tutto". La conduttrice ha aggiunto di essere cambiata e di aver imparato a non lasciarsi condizionare eccessivamente dalle azioni degli altri. La fine dell'amicizia con Zorzi resta quindi un ricordo doloroso, ma anche un passaggio che ha contribuito alla sua maturazione personale.