Le foto di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in vacanza con Kian
© Instagram | Giulia Salemi e Kian
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Ci sono amicizie che resistono al tempo e altre che cambiano profondamente dopo un'esperienza condivisa. Per Giulia Salemi (33 anni), il rapporto con Tommaso Zorzi (31 anni) appartiene alla seconda categoria: un legame molto stretto, nato prima del "Grande Fratello Vip" e incrinatosi proprio durante il reality del 2020. A distanza di anni, la conduttrice è tornata a parlare di quella frattura, ammettendo che la delusione è stata forte, ma che le ha insegnato qualcosa sul modo di vivere i rapporti personali. "È stato tosto, è stato intenso", ha raccontato dal palco del teatro lirico Giorgio Gaber, durante il Vanity Fair Stories, senza nascondere che oggi guarda a quella vicenda con una consapevolezza diversa.
Salemi ha indicato proprio Zorzi come la persona che, in passato, l'ha ferita maggiormente sul piano umano. "C'è stata una persona che mi ha deluso perché gli volevo bene e alla quale, in realtà, ne voglio tuttora: è Tommaso Zorzi, con il quale ho condiviso il Grande Fratello Vip nel 2020", ha spiegato.
A rendere particolarmente difficile quella vicenda sarebbe stata la sovrapposizione tra la dimensione professionale e quella privata. "Lì si era mischiato il lavoro con l'amicizia e quella è stata una grande lezione di vita", ha osservato. Da quell'esperienza ha ricavato una regola che oggi cerca di applicare: "Ho capito che non bisogna avere aspettative, sono proprio quelle a rovinare tutto". La conduttrice ha aggiunto di essere cambiata e di aver imparato a non lasciarsi condizionare eccessivamente dalle azioni degli altri. La fine dell'amicizia con Zorzi resta quindi un ricordo doloroso, ma anche un passaggio che ha contribuito alla sua maturazione personale.
L'amicizia tra i due non era un rapporto occasionale nato davanti alle telecamere. Giulia e Tommaso si frequentavano già prima di partecipare al Grande Fratello Vip, ma durante quell'esperienza sono emerse tensioni che hanno progressivamente compromesso il loro legame. La frattura, accompagnata da incomprensioni e accuse reciproche, aveva attirato a lungo l'attenzione del pubblico.
A ricostruire uno degli episodi all'origine del litigio era stato Zorzi, ospite di "Verissimo". Secondo la sua versione, il problema sarebbe nato in occasione dell'uscita del suo libro. "L'ho chiamata e le ho detto: 'Guarda Giulia, volevo dirti che tra una settimana esce il mio libro'. Lei mi ha risposto che era contenta per me", aveva raccontato.
In seguito, però, Zorzi aveva appreso che Salemi avrebbe anticipato la pubblicazione del proprio volume per arrivare prima sul mercato. Una ricostruzione che aveva precisato di non poter dare per certa: "A quanto pare, usiamo il condizionale, si sarebbe fatta anticipare l'uscita del suo libro per giocare un po' d'anticipo. Io ci sono rimasto male".
Negli ultimi tempi, tuttavia, tra i due sembra essersi aperto uno spiraglio. Zorzi è stato ospite del podcast condotto da Salemi e, durante la conversazione, ha riconosciuto di aver avuto una parte nella fine della loro amicizia. "Io forse nei tuoi confronti ho sbagliato, ho peccato un po' di superbia", ha ammesso. Parole che potrebbero rappresentare un passo verso il recupero di un rapporto che per entrambi è stato importante.
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