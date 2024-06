Giulia De Lellis è stata protagonista del podcast "The Roulette Talk", condotto dalla tiktoker Elena Gradella e tra le tante domande ne è arrivata una particolarmente succosa. "Se dovessi scegliere per forza di tornare con un ex, chi sarebbe e perché", le ha chiesto la conduttrice. La De Lellis al momento hai il cuore libero, dopo la rottura con Giano Del Bufalo, ma ha pesato molto bene le parole prima di rispondere. "Per forza, perché me lo state chiedendo e mi state costringendo a dirlo? Se devo rispondere per forza perché il gioco lo richiede vi rispondo".