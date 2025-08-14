Gianmarco Tamberi è diventato papà: nata la figlia Camilla

Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara incinta: ad agosto saranno genitori
Per la neo mamma Chiara un regalo speciale: poche ore prima aveva festeggiato il trentesimo compleanno
Gianmarco Tamberi è diventato papà. La moglie Chiara Bontempi ha dato alla luce Camilla, soltanto poche ore dopo aver festeggiato i 30 anni. La piccola è nata all'ospedale Salesi di Ancona.
Come riporta il Corriere Adriatico Chiara Bontempi era stata ricoverata il 13 agosto presso la struttura anconetana per l'ultimo controllo prima del parto. "Siamo molto felici per lui e facciamo i migliori auguri alla sua famiglia - ha commentato Marco Armando Gozzini, direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche - Il fatto che abbia scelto la nostra struttura è la dimostrazione di fiducia nel Salesi, che svolge un lavoro di qualità".
Un mese davvero speciale questo per Gianmarco e Chiara. A febbraio il campione olimpico e mondiale aveva annunciato che sarebbe diventato papà rivelando la gravidanza della moglie con un tenero video social, in cui coccola sul divano la futura mamma, le bacia il pancino appena accennato e mostra orgoglioso ai fan le ecografie del bebè in arrivo. "Un'emozione indescrivibile", aveva commenta l'atleta al settimo cielo. Da allora Tamberi ha spesso pubblicato sui social immagini della dolce attesa di Chiara col pancione sempre più evidente, corredandole da tenere dediche “Piccina” e “Piccina mini”: “Sempre più mamma... Sempre più bella... Sei semplicemente splendida amore mio!”.
Per i 30 anni della sua Chiara, Gimbo ha voluto esprimere tutto il suo amore, la sua gratitudine nei confronti della moglie e la sua gioia per averla accanto e condividerlo con i follower attraverso una tenera dedica social: "Un tuo sorriso nei giorni difficili è sufficiente per farmi dimenticare tutto ciò che non va... La voglia continua di stupirti e renderti felice, alimenta giorno dopo giorno il mio amore per te. Ci ho provato con tanti sforzi in questi anni, ma ti assicuro che non sono mai riuscito a trovare le parole giuste per descrivere tutto ciò che sei per me. Grazie per essere la donna che sei amore mio, semplicemente perfetta. Tanti auguri di buon compleanno splendore...Ti amo alla follia". Dedica alla quale Chiara ha risposto con "La mia fortuna più grande" e un cuore rosso ad accompagnare il pensiero.
