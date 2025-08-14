La tenera dedica di Gianmarco Tamberi per il compleanno della moglie Chiara: "30 anni di dolcezza"

Per i 30 anni della sua Chiara Gimbo ha voluto esprimere tutto il suo amore, la sua gratitudine nei confronti della moglie e la sua gioia per averla accanto e condividerlo con i follower attraverso una tenera dedica social: "Un tuo sorriso nei giorni difficili è sufficiente per farmi dimenticare tutto ciò che non va... La voglia continua di stupirti e renderti felice, alimenta giorno dopo giorno il mio amore per te. Ci ho provato con tanti sforzi in questi anni, ma ti assicuro che non sono mai riuscito a trovare le parole giuste per descrivere tutto ciò che sei per me. Grazie per essere la donna che sei amore mio, semplicemente perfetta. Tanti auguri di buon compleanno splendore...Ti amo alla follia". Dedica alla quale Chiara ha risposto con "La mia fortuna più grande" e un cuore rosso ad accompagnare il pensiero.