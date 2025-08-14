La tenera dedica di Gianmarco Tamberi per il compleanno della moglie Chiara: "30 anni di dolcezza"

Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara incinta: ad agosto saranno genitori
Gimbo le ha anche organizzato una festa a sorpresa
Gianmarco Tamberi ha voluto festeggiare i 30 anni di sua moglie Chiara Bontempi con una tenera dedica sui social e una festa a sorpresa, degna di un compleanno davvero speciale.
"30 anni di dolcezza, eleganza e bellezza disarmante", scrive Gimbo nel messaggio indirizzato alla moglie, da cui aspetta a breve la prima figlia, condiviso sui social a corredo di tre scatti di Chiara col pancione. "Grazie per essere la donna che sei amore mio, semplicemente perfetta".
Un mese davvero speciale questo per Gianmarco e Chiara, ricco di emozioni e nuove sfide per entrambi. A fine agosto infatti i due diventeranno genitori.
A febbraio il campione olimpico e mondiale aveva annunciato che sarebbe diventato papà rivelando la gravidanza della moglie Chiara Bontempi con un tenero video social, in cui coccola sul divano la futura mamma, le bacia il pancino appena accennato e mostra orgoglioso ai fan le ecografie del bebè in arrivo. "Un'emozione indescrivibile", aveva commenta l'atleta al settimo cielo.
Da allora Tamberi ha spesso pubblicato sui social immagini della dolce attesa di Chiara col pancione sempre più evidente, corredandole da tenere dediche “Piccina” e “Piccina mini”: “Sempre più mamma... Sempre più bella... Sei semplicemente splendida amore mio!”.
Per i 30 anni della sua Chiara Gimbo ha voluto esprimere tutto il suo amore, la sua gratitudine nei confronti della moglie e la sua gioia per averla accanto e condividerlo con i follower attraverso una tenera dedica social: "Un tuo sorriso nei giorni difficili è sufficiente per farmi dimenticare tutto ciò che non va... La voglia continua di stupirti e renderti felice, alimenta giorno dopo giorno il mio amore per te. Ci ho provato con tanti sforzi in questi anni, ma ti assicuro che non sono mai riuscito a trovare le parole giuste per descrivere tutto ciò che sei per me. Grazie per essere la donna che sei amore mio, semplicemente perfetta. Tanti auguri di buon compleanno splendore...Ti amo alla follia". Dedica alla quale Chiara ha risposto con "La mia fortuna più grande" e un cuore rosso ad accompagnare il pensiero.
Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono sposati nel 2022 a Pesaro con una cerimonia alla presenza di familiari, amici e tanti personaggi famosi e colleghi, dai velocisti Marcell Jacobs (con la fidanzata e futura moglie Nicole Daza) e Filippo Tortu, alla schermitrice Bebe Vio, Federica Pellegrini e Matteo Giunta (anche loro neosposi) fino alla cantante Francesca Michielin.
Lo scorso anno, prima di annunciare la gravidanza, la coppi ha però vissuto un periodo difficile. Alle Olimpiadi di Parigi il sogno della medaglia d'oro per Gimbo era svanito per colpa di una colica. Ma il viaggio in Francia era cominciato ancora peggio: durante la cerimonia di apertura dei Giochi, infatti, il portabandiera azzurro aveva fatto cadere la fede nella Senna. L'atleta aveva chiesto scusa pubblicamente alla moglie Chiara: "Mi dispiace, amore mio, mi dispiace tantissimo. Troppa acqua, troppi chili persi negli ultimi mesi o forse l'incontenibile entusiasmo per quello che stavamo facendo", aveva detto. Poi la fortuna ha cominciato a girare dalla parte giusta e ora la coppia si prepara ad accogliere la loro bimba.
