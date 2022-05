Gianluca Vacchi in lite con il fratello: chiesto il pignoramento dei beni del dj

Gianluca Vacchi non è solo siparietti divertenti e balletti imperdibili, l’altra faccia di Mr Enjoy è il lato imprenditoriale, le intuizioni manageriali, le questioni economiche con il fratello, la gestione del patrimonio di famiglia, gli screzi con i cugini. L’ultima puntata della saga Vacchi vede Gianluca e il fratello Bernardo l’uno contro l’altro. I beni del dj dovranno essere pignorati per 200mila euro: colpa di un affare andato male.

Prima le questioni per la gestione del patrimonio famigliare, poi la separazione dal fratello e ora di nuovo in tribunale uno di fronte all’altro. Gianluca, estroso e sempre sopra le righe, star dei social e dj, deve pagare a Bernardo, introverso, sobrio e poco incline al mondo Instagram, un debito da 200mila euro. Colpa di una fornitura non pagata di cyclette di lusso, un affare andato male, quando ancora i due fratelli erano soci, per il quale il giudice ha dato ragione a Bernardo.

La società dei Vacchi puntava a produrre cyclette con lampade abbronzanti. Ma il progetto non è decollato e i due fratelli hanno separato le loro strade. Resta il pagamento delle biciclette che il giudice ha stabilito tocchi a Gianluca. E se non lo farà scatterà il pignoramento.