Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca, coppia glamour al Gran Premio di Miami

La modella da quando è diventata mamma di Blu è ancora più bella e sexy. Compare in pose seducenti ed eleganti, ma anche in dolcissimi post dedicati alla sua bambina. Insieme a Gianluca hanno formato una famiglia perfetta tutta coccole e amore. In questo periodo dell’anno vivono in California e tutte le loro attenzioni sono per la loro piccolina.

Al Gran Premio di F1 sono apparsi con look sportivi ma grintosi. L’influencer in pantaloni a righine e camicia in lino stropicciato, la modella con un paio di calzoni bianchi, sneakers ai piedi e top a triangolo che copriva il seno ma lasciava nuda la schiena. Occhiali da sole per entrambi e grandi sorrisi ai flash.

