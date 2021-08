Gianluca Vacchi e il primo balletto in mare con Blu Jerusalema Instagram 1 di 12 Instagram 2 di 12 Instagram 3 di 12 Instagram 4 di 12 Instagram 5 di 12 Instagram 6 di 12 Instagram 7 di 12 Instagram 8 di 12 Instagram 9 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per Blu Jerusalema è il primo bagno in mare, e papà Gianluca Vacchi immortala sui social questo momento indimenticabile. Con la piccola stretta tra le braccia, deliziosa con gli occhiali da sole rosa e il costumino rosso, accenna qualche passo di danza in acqua sulle note della sua canzone "Africa Ya", poi posta il video su Instagram per la gioia dei follower.