Gianluca Vacchi vola a vaccinarsi in Serbia con il jet privato

Gita "vaccinale" a Belgrado per Gianluca Vacchi e la compagna Sharon Fonseca, che dal loro jet privato hanno raccontato ai follower di aver ricevuto la prima dose. Ora la Serbia ha deciso di chiudere i suoi centri vaccinali agli stranieri, mai due sono riusciti a strappare una dose e ringraziato il Paese balcanico per l'accoglienza.

"Stiamo tornando a Bologna dopo la prima dose. Grazie Serbia per trattarci come se fossimo vostri cittadini e averci dato la possibilità di vaccinarci", ha dichiarato l'imprenditore nelle sue storie di Instagram mentre era a bordo del suo lussuoso jet. Tra qualche settimana lui e la compagna Sharon dovranno tornare a Belgrado per ricevere la seconda dose, anche se nel frattempo la Serbia ha chiuso la possibilità agli stranieri di vaccinarsi.

La coppia ha lasciato a casa la piccola Blu Jerusalema per una toccata e fuga nei Balcani, ma il fuori porta "medico" ha fatto storcere il naso a più di un utente. Non sono infatti mancate le polemiche per il loro gesto, visto come l'ostentazione di un privilegio e uno sfregio per i milioni di italiani che attendono pazientemente il loro turno per vaccinarsi.

