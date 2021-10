Lo shopping di Vacchi a Milano: a gattoni in boutique con Blu Jerusalema

Gianluca Vacchi è letteralmente ai piedi di sua figlia. Non è la prima volta che si mette a gattonare al suo fianco. Lo ha fatto durante una partita a tennis e lo ha rifatto in una boutique del centro di Milano. Durante una sessione di shopping con la compagna Sharon Fonseca e la piccola Blu Jerusalema, che ha appena compiuto un anno, l’imprenditore si è messo per terra e l’ha inseguita nel negozio tra capi d’abbigliamento e accessori moda.

Leggi Anche Gianluca Vacchi e il primo balletto in mare con Blu Jerusalema

Del resto, Gianluca Vacchi ha sempre sorpreso tutti con i suoi balletti sopra le righe, le sue scorribande casalinghe, gli stacchetti che coinvolgevano anche i domestici, figuriamoci se si lascia fermare da un “gattonamento”. Prima tiene per mano la sua bimba accompagnandola alla scoperta del negozio, poi decide di mettersi per terra e inseguirla a gattoni in un divertente nascondino d’alta moda.

Leggi Anche Gianluca Vacchi dal parrucchiere: i nuovi capelli dedicati alla figlia



Da quando un anno fa è diventato papà della sua bimba, avuta da Sharon, Vacchi si è sempre mostrato un papà modello. “Sei arrivata nella nostra vita come un angelo e hai cambiato la prospettiva di tutto il mio mondo. Ora so perché ti ho aspettato così a lungo. I capolavori arrivano solo dopo un lungo percorso e li aspetti tanto perché sono unici e hanno un impatto enorme nella tua vita. Ti amo mia Principessa, niente è più come prima e vivo per ogni singolo respiro che fai. Buon compleanno Blu Jerusalema. Tuo padre”, ha scritto sui social.

Gianluca Vacchi dal parrucchiere: i nuovi capelli dedicati alla figlia Instagram 1 di 12 Instagram 2 di 12 Instagram 3 di 12 Instagram 4 di 12 Instagram 5 di 12 Instagram 6 di 12 Instagram 7 di 12 Instagram 8 di 12 Instagram 9 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: