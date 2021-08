Gianluca Vacchi dal parrucchiere: i nuovi capelli dedicati alla figlia

Leggi Anche Show in piscina per Gianluca Vacchi: il pranzo è galleggiante

Che sia eccentrico è un dato di fatto, e l'ultima trovata di Vacchi è perfettamente in linea con il personaggio. Pazzo d'amore per la sua prima figlia, ha deciso di scriverne il nome tra i capelli all'altezza delle tempie. Le lettere di un blu intenso spiccano sullo sfondo quasi bianco. "Ti dedicherò ogni compleanno della mia vita. Ti amo Blu Jerusalema... ringrazio la mia regina Sharon ogni giorno per questo bellissimo regalo", ha scritto postando le immagini della sua nuova acconciatura.

Leggi Anche Gianluca Vacchi vola a vaccinarsi in Serbia con il jet privato

Intanto la Fonseca ha voluto fare gli auguri al suo amato Gianluca con un post social. Nella foto c'è tutta la famiglia sul lettone, con un fascio di rose rosse. "All'uomo che è il più grande padre, partner e amore della mia vita, buon compleanno! La tua intelligenza, saggezza e coraggio non hanno limiti! Continua a sognare e a realizzare i tuoi sogni in qualunque momento della tua vita! Sono così orgogliosa dell'uomo che sei e dell'uomo che continui a diventare. So che io e il mio angelo siamo fortunatissime ad averti. Cin cin al mio amore", scrive a corredo del post. E chissà se lei lo ha apprezzato il nuovo hair style di Vacchi?

Gianluca Vacchi e il primo balletto in mare con Blu Jerusalema Instagram 1 di 12 Instagram 2 di 12 Instagram 3 di 12 Instagram 4 di 12 Instagram 5 di 12 Instagram 6 di 12 Instagram 7 di 12 Instagram 8 di 12 Instagram 9 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: