Tre fotografie, due fedi ben visibili e nessun annuncio preventivo. Fred De Palma e Jori Delli hanno fatto sapere così ai follower di essersi sposati, diventando ufficialmente marito e moglie. Il re del reggaeton italiano ha sposato la compagna in una cerimonia raccolta sulla sabbia, in un posto che per la coppia ha un valore speciale.
Fred De Palma e Jori Delli scalzi sotto l'arco di fiori
Negli scatti i due si baciano a piedi nudi sotto un arco di fiori bianchi e foglie di palma, tra candele e petali rossi. La scelta della località chiude un cerchio: nel dicembre 2025, durante una vacanza alle Maldive, Fred aveva chiesto a Jori di sposarlo nel corso di una cena a lume di candela. Lei non se l'aspettava, ma aveva detto sì senza esitare. Dodici mesi dopo, il matrimonio si è svolto nello stesso angolo di paradiso.
Il cantante aveva anticipato lo spirito della giornata: una "cosa mega intima", con soltanto i genitori, la sorella di lui e il fratello di lei. Da sempre festeggia con tutti, aveva spiegato, e per le nozze voleva un clima di famiglia.
Dal bacio su TikTok al matrimonio
La storia di Fred De Palma e Jori Delli è diventata pubblica nell'agosto 2023 con un video su TikTok in cui si scambiavano un bacio. Non si sa come si siano conosciuti, ma l'affiatamento si è visto fin dall'inizio. Lei, classe 1995, è nata a Mestre, è cresciuta a Quarto d'Altino e ha origini albanesi. Ha studiato ingegneria ed è diventata popolare come volto del calciomercato su Sportitalia, mentre in Albania molti la ricordano per il Grande Fratello VIP. Prima di lui era stata legata a Simone Camolese, figlio dell'ex calciatore e allenatore Giancarlo Camolese.
Lui, nato nel 1989, all'anagrafe è Federico Palana. Nel 2020 ha firmato "Paloma" insieme ad Anitta e nel 2024 è arrivato ultimo a Sanremo con "Il cielo non ci vuole", un brano che, a sua detta, non rispecchiava del tutto il suo stile. Il matrimonio, invece, pare essere andato esattamente nella direzione voluta dall'innamoratissima coppia.