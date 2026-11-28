La storia di Fred De Palma e Jori Delli è diventata pubblica nell'agosto 2023 con un video su TikTok in cui si scambiavano un bacio. Non si sa come si siano conosciuti, ma l'affiatamento si è visto fin dall'inizio. Lei, classe 1995, è nata a Mestre, è cresciuta a Quarto d'Altino e ha origini albanesi. Ha studiato ingegneria ed è diventata popolare come volto del calciomercato su Sportitalia, mentre in Albania molti la ricordano per il Grande Fratello VIP. Prima di lui era stata legata a Simone Camolese, figlio dell'ex calciatore e allenatore Giancarlo Camolese.