Se sul palco Fred De Palma ha costruito un personaggio energico, sicuro e votato alla festa, nella vita privata ha spesso raccontato una dimensione più complessa, nella quale il rapporto tra Federico e Fred non è sempre stato semplice da gestire. Una delle relazioni più conosciute è stata quella con l'attrice Beatrice Vendramin. I due sono stati insieme per circa quattro anni, prima della separazione resa pubblica nell'estate del 2022. Dopo quella storia, nella vita sentimentale del cantante è arrivata Jori Delli, modella e influencer con cui ha costruito un rapporto importante. Fred ha confermato che i due si sposeranno, anticipando anche il desiderio di organizzare una cerimonia molto intima, riservata soprattutto ai familiari più stretti.