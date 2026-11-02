Fred De Palma: "Il mio rap autentico e sincero parte dal web..."
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Dagli esordi nelle sfide di freestyle ai tormentoni: la storia di un artista che ha puntato su un genere musicale quando in pochi credevano nel suo potenziale
Fred De Palma © Ufficio stampa
Il compleanno di Fred De Palma arriva dopo un anno importante, tra successi in classifica, collaborazioni internazionali e nuovi progetti anche nella vita privata. Da ragazzo che si faceva strada nelle battaglie di freestyle a protagonista della scena pop e reggaeton italiana, Federico Palana ha costruito una carriera seguendo un'intuizione precisa: portare in Italia sonorità latine quando ancora pochi credevano che potessero conquistare il grande pubblico. Una scommessa vinta a colpi di hit, da D'estate non vale e Una volta ancora con Ana Mena fino a La testa gira con Emis Killa e Anitta. A 37 anni il cantante può guardarsi indietro e rivendicare quella scelta. In una intervista lo aveva sottolineato con orgoglio: "Sono contento perché non mi sbagliavo".
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Dietro il nome d'arte Fred De Palma c'è Federico Palana, nato il 3 novembre 1989 e cresciuto nell'ambiente torinese. La musica entra presto nella sua vita, anche grazie a una famiglia che gli trasmette curiosità e sensibilità artistica. La madre Mimma è una scultrice e lo avvicina fin da bambino al mondo dell'arte e della cultura. L'adolescenza, però, lo porta soprattutto verso l'hip hop. Sono gli anni delle rime, delle prime esperienze in strada e delle sfide di freestyle, un mondo nel quale non bastano un'immagine riconoscibile o una bella melodia: servono tecnica, personalità e capacità di improvvisare davanti agli altri.
La sua gavetta comincia nella scena piemontese intorno al 2007. Nel 2010 incontra Dirty C e dà vita ai Royal Rhymes, formazione con cui muove i primi passi discografici. Partecipa inoltre a diverse competizioni, conquistando lo Zelig Urban Talent nel 2011 e il terzo posto a MTV Split nel 2012. È un percorso lontano dai riflettori dei grandi palchi, ma fondamentale per costruire il suo stile. Nel 2012 arriva il primo album da solista, F.D.P., che segna l'inizio ufficiale della sua avventura discografica.
Il passo successivo è l'ingresso nel collettivo Roccia Music, realtà legata alla scena rap italiana e guidata da Marracash e Shablo. Un'esperienza che gli permette di confrontarsi con altri artisti e di consolidare la propria presenza nell'ambiente hip hop. Nel 2015 pubblica l'anno successivo BoyFred che mostra già la volontà di esplorare nuove sonorità, allargando i confini del rap tradizionale. Nel 2017 arriva Hanglover, un album che conferma la sua evoluzione e la disponibilità a sperimentare. Fred De Palma non vuole restare confinato in un unico genere: nelle sue produzioni convivono rap, melodie pop e influenze provenienti dalla musica internazionale.
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Il punto di svolta è legato alla scoperta della musica latina. Come ha raccontato in diverse interviste, l'ascolto di Energía di J Balvin nel 2016 gli apre una prospettiva completamente nuova. A fargli conoscere quel mondo contribuisce anche Guè, che gli fa ascoltare alcuni brani dell'artista colombiano. Fred intuisce che quelle sonorità possono dialogare con la tradizione melodica italiana e decide di provarci: il suo obiettivo è costruire una versione personale del reggaeton.
Nel 2019 pubblica D'estate non vale insieme ad Ana Mena, un brano che diventa uno dei successi della stagione estiva. La collaborazione si rivela particolarmente fortunata e prosegue con Una volta ancora, altro singolo destinato a lasciare il segno. I due brani contribuiscono al successo di Uebe, album pubblicato nel settembre 2019. La combinazione tra ritmi latini, melodie immediate e sonorità pop si dimostra vincente e porta De Palma a un pubblico molto più ampio rispetto a quello degli esordi rap. Il sodalizio con Ana Mena diventa uno degli elementi più riconoscibili della sua carriera, tanto da proseguire negli anni successivi con Melodia Criminal.
La vocazione internazionale di Fred De Palma trova un'altra importante conferma nel 2020 con Paloma, realizzata insieme ad Anitta. Nel 2021 pubblica Unico, un progetto che mette al centro proprio la sua identità musicale, dove trovano spazio collaborazioni con Anitta, Rosa Chemical e Boomdabash. Arrivano poi Romance con Justin Quiles ed Extasi, prodotta da Takagi e Ketra.
Nel 2024 arriva anche una nuova sfida: il debutto in gara al Festival di Sanremo con Il cielo non ci vuole. Per De Palma si tratta della prima partecipazione tra i Big. Sul palco dell'Ariston sceglie sonorità più elettroniche e dance, dimostrando di non voler essere identificato esclusivamente con il reggaeton. Nella serata delle cover si esibisce con gli Eiffel 65, gruppo che ha rappresentato un riferimento musicale importante nella sua adolescenza.
Il 2026 segna un nuovo momento di visibilità per il cantante. Il singolo La testa gira, realizzato con Emis Killa e Anitta, raggiunge il primo posto tra i singoli più ascoltati, riportando De Palma al centro della scena musicale italiana. Il successo arriva in una fase in cui le sonorità latine hanno conquistato uno spazio sempre più importante anche nel mercato italiano. Una trasformazione che Fred aveva previsto anni prima, quando il reggaeton veniva spesso considerato un genere destinato soltanto alla stagione estiva. Non si tratta soltanto di una rivincita personale. Per De Palma è la conferma che una scelta artistica coraggiosa può contribuire a modificare il panorama musicale.
Se sul palco Fred De Palma ha costruito un personaggio energico, sicuro e votato alla festa, nella vita privata ha spesso raccontato una dimensione più complessa, nella quale il rapporto tra Federico e Fred non è sempre stato semplice da gestire. Una delle relazioni più conosciute è stata quella con l'attrice Beatrice Vendramin. I due sono stati insieme per circa quattro anni, prima della separazione resa pubblica nell'estate del 2022. Dopo quella storia, nella vita sentimentale del cantante è arrivata Jori Delli, modella e influencer con cui ha costruito un rapporto importante. Fred ha confermato che i due si sposeranno, anticipando anche il desiderio di organizzare una cerimonia molto intima, riservata soprattutto ai familiari più stretti.
Tra gli aspetti più personali della sua storia c'è anche il racconto della dipendenza dal gioco d'azzardo, affrontata pubblicamente nel 2024 in un'intervista. De Palma ha spiegato come il bisogno di rischiare e la ricerca di emozioni sempre più forti fossero diventati una componente problematica della sua quotidianità. Un meccanismo che aveva iniziato a condizionare anche il rapporto con il successo e con il denaro. Per uscirne ha intrapreso un percorso di supporto psicologico, riconoscendo la necessità di affrontare il problema senza minimizzarlo. Ha raccontato di aver imparato a riconoscere gli impulsi e a gestirli, evitando di considerare la dipendenza una battaglia definitivamente conclusa.