Francesca Sofia Novello: “Sesso con Valentino Rossi nel paddock”

“Ma sì, ormai sdoganiamola questa cosa. Il paddock è un paese con 20-30 team. La maggior parte sono uomini. Ci sono anche donne che si occupano di hospitality e comunicazione. Ma sono soprattutto uomini… E poi ci sono le ombrelline, io tra l’altro ero una di loro e così è iniziata la mia storia d’amore con Valentino Rossi – ha dichiarato Novello -. I piloti hanno talmente tanto da fare tra meeting e prove, che non è che hanno poi molto tempo di dedicarsi a queste ombrelline. Quindi non è che c’è tutto questo gran sesso… Però se dovesse capitare è una cosa che fa anche bene. E a noi è capitato, però noi eravamo già una coppia, magari non il sabato prima della gara però capitava. Però non è che lo facevamo nel box, i piloti hanno un’area dedicata solo a loro, è come una camera”, ha detto Francesca Sofia Novello.



Francesca Sofia Novello ha fatto l'ombrellina Francesca Sofia Novello, 29 anni, è nata ad Arese, vicino a Milano. Ha incontrato Valentino Rossi sul circuito, dove lavorava come ombrellina, una delle ragazze che stanno in pista prima della gara. Ha fatto la modella e ha partecipato come co-conduttrice al Festival di Sanremo nel 2020. La sua storia con Valentino Rossi è sempre stata molto discreta.

Francesca e Vale desiderano una famiglia numerosa Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono una coppia felice e orgogliosa della loro bimba Giulietta, un anno e mezzo, e desiderano regalarle presto un fratellino o una sorellina. "Ho sempre sognato di avere una famiglia numerosa e di far crescere i miei bambini insieme. Credo che la condivisione sia un valore fondamentale per la loro educazione. Giulietta lo capisce bene, perché è una bambina dolce e generosa" ha raccontato Francesca Sofia Novello nel podcast di Diletta Leotta. "È anche una bambina appassionata di moto, come il papà" ha aggiunto la modella, spiegando che "Giulietta non perde mai un'occasione per andare al ranch, dove segue le gare, i piloti, si mette in mezzo a loro quando discutono delle strategie". Un amore innato per le due ruote che lega tutta la storia d’amore della Novello e di Rossi.

